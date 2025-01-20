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Синоптики предупреждают о сильной разнице между температурами в разных районах Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области об ощутимой разнице между температурами воздуха в разных районах региона.
Сегодня, 27 января, в Свердловской области небольшой снег. Днём -9...-4°C, на севере до -14°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой снег, днём -6...-4°C. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 28 января, в регионе облачно, снег, местами сильный. Ночью в основной части -9...-4°C, на севере и востоке -19...-14°C, на крайнем севере до -24°C. Днём -5...0°C, на севере и востоке -15...-10°C, на крайнем севере до -20°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно, снег. Ночью -6...-4°C, днём -2...0°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 29 января, в Свердловской области облачно, небольшой, местами умеренный снег. Ночью -10...-5°C, на севере и востоке -20...-15°C. Днём -7...-2°C, на севере и востоке -17...-12°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно, небольшой снег. Ночью -7...-5°C, днём -4...-2°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 27 января, в Свердловской области небольшой снег. Днём -9...-4°C, на севере до -14°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой снег, днём -6...-4°C. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 28 января, в регионе облачно, снег, местами сильный. Ночью в основной части -9...-4°C, на севере и востоке -19...-14°C, на крайнем севере до -24°C. Днём -5...0°C, на севере и востоке -15...-10°C, на крайнем севере до -20°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно, снег. Ночью -6...-4°C, днём -2...0°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 29 января, в Свердловской области облачно, небольшой, местами умеренный снег. Ночью -10...-5°C, на севере и востоке -20...-15°C. Днём -7...-2°C, на севере и востоке -17...-12°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно, небольшой снег. Ночью -7...-5°C, днём -4...-2°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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О понижении температуры до -24 ночью предупреждают синоптики жителей Свердловской области
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24 января 2025