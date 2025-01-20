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Синоптики предупреждают о сильной разнице между температурами в разных районах Свердловской области

10.27 Понедельник, 27 января 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области об ощутимой разнице между температурами воздуха в разных районах региона.

Сегодня, 27 января, в Свердловской области небольшой снег. Днём -9...-4°C, на севере до -14°C. Ветер 3-8 м/сек.

В Екатеринбурге небольшой снег, днём -6...-4°C. Ветер 3-8 м/сек.

Во вторник, 28 января, в регионе облачно, снег, местами сильный. Ночью в основной части -9...-4°C, на севере и востоке -19...-14°C, на крайнем севере до -24°C. Днём -5...0°C, на севере и востоке -15...-10°C, на крайнем севере до -20°C. Ветер 4-9 м/сек.

В столице Урала облачно, снег. Ночью -6...-4°C, днём -2...0°C. Ветер 4-9 м/сек.

В среду, 29 января, в Свердловской области облачно, небольшой, местами умеренный снег. Ночью -10...-5°C, на севере и востоке -20...-15°C. Днём -7...-2°C, на севере и востоке -17...-12°C. Ветер 4-9 м/сек.

В уральской столице облачно, небольшой снег. Ночью -7...-5°C, днём -4...-2°C. Ветер 4-9 м/сек.

Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:51 На Тюменском тракте в Талицком округе под колёсами грузовика погиб пенсионер
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09:58 В Екатеринбурге жители ВИЗа почти час оставались без света
09:35 Два грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург – Тюмень
19:39 Куда сходить в Екатеринбурге с 27 января по 2 февраля?
17:59 Уральский фильм получил награду на международном фестивале в Бангладеш
16:33 В Первоуральске осудили жительницу за получение пособий на детей, находившихся на обеспечении государства
16:00 Найденный в Свердловской области розовый фламинго набрал вес и восстановился после травм
15:27 Нижнетагильский суд признал виновным бывшего сотрудника РЖД за подделку командировочных отчетов
14:18 В Кировграде суд признал виновной жительницу в нападении на полицейских
13:36 В Первоуральске на ремонт сетей водоснабжения планируют потратить почти 193 миллиона рублей в 2025 году
13:13 В Свердловской области за сутки произошло 23 пожара: один человек погиб, 26 спасены
11:51 Самолёт Екатеринбург — Дубай вынужден был вернуться в Кольцово
11:35 СК проверяет думу Каменска-Уральского после сообщений о фальсификациях
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