Свердловские производители молока пообещали поставлять продукцию на местные заводы в приоритетном порядке

– отметила Анна Кузнецова.

«Диалог строится конструктивно. Молоко, которое производители ранее реализовали в соседних регионах, уже начинает поступать на предприятия Свердловской области. Оба союза – животноводов Урала и переработчиков молока региона – достигли компромисса. Предприятия, входящие в их состав, находятся в диалоге»,