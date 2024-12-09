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Свердловские производители молока пообещали поставлять продукцию на местные заводы в приоритетном порядке
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 13 декабря, свердловские производители молока подписали соглашения, согласно которому они берут на себя обязательство поставлять свою продукцию на местные заводы в приоритетном порядке.
Соглашение было подписано ассоциацией «Животноводы Урала» и «Союзом перерабатывающих предприятий Свердловской области». Модератором выступило МинАПК региона.
Ранее губернатор пригрозил молочным производителям отменой господдержки. Евгений Куйвашев выразил недовольство тем, что, получая субсидии из областного бюджета, свердловские производители продают молочную продукцию в соседние регионы. В Свердловской области при этом возникает дефицит.
Соглашение было подписано ассоциацией «Животноводы Урала» и «Союзом перерабатывающих предприятий Свердловской области». Модератором выступило МинАПК региона.
«Диалог строится конструктивно. Молоко, которое производители ранее реализовали в соседних регионах, уже начинает поступать на предприятия Свердловской области. Оба союза – животноводов Урала и переработчиков молока региона – достигли компромисса. Предприятия, входящие в их состав, находятся в диалоге»,
– отметила Анна Кузнецова.
Ранее губернатор пригрозил молочным производителям отменой господдержки. Евгений Куйвашев выразил недовольство тем, что, получая субсидии из областного бюджета, свердловские производители продают молочную продукцию в соседние регионы. В Свердловской области при этом возникает дефицит.
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