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В Красноярском крае задержали семерых участников псевдорелигиозной организации
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Красноярском крае задержаны семеро участников иностранной организации, признанной нежелательной в РФ.
Как сообщает newslab со ссылкой на СК, подозреваемые организовали красноярское структурное подразделение псевдорелигиозного движения «АЛЛАТРА» (признано в России нежелательной организацией). Движение, как сообщается, было основано в Украине.
Члены организации общались в закрытом чате, привлекали новых участников и регулярно проводили встречи. В домах подозреваемых провели обыски, изъяли литературу и «предметы, имеющие значение для расследования».
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).
Как сообщает newslab со ссылкой на СК, подозреваемые организовали красноярское структурное подразделение псевдорелигиозного движения «АЛЛАТРА» (признано в России нежелательной организацией). Движение, как сообщается, было основано в Украине.
Члены организации общались в закрытом чате, привлекали новых участников и регулярно проводили встречи. В домах подозреваемых провели обыски, изъяли литературу и «предметы, имеющие значение для расследования».
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).
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