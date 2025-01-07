В Бельгии более 30 тысяч человек вышли на демонстрации против сокращения пенсий

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Брюсселе в понедельник прошла общенациональная забастовка против сокращения пенсий.По данным профсоюзов, правительство страны (которое до сих пор формируется после июньских выборов) может провести пенсионную реформу, чтобы экономить на пенсионных выплатах «около трех миллиардов евро ежегодно». При этом «платить по счетам» придется трудящимся, отмечается в сообщении на сайте конфедерации профсоюзов.На улицы Брюсселя накануне вышли более 30 тысяч человек (анонсировалось участие 100 тысяч) — пожарные, железнодорожники, работники наземных служб аэропортов, учителя и др. Активистов привозили в столицу на автобусах, движение в городе было перекрыто.Забастовка парализовала воздушное и железнодорожное сообщение. По данным Reuters, почти половина всех рейсов в аэропорту Брюсселя была отменена из-за забастовки грузчиков, сотрудников службы безопасности и другого наземного персонала. В свою очередь национальный железнодорожный оператор предупредил, что будет использовано «ограниченное количество поездов по всей стране». Также, по данным агентства, в понедельник закрылись «многие школы», к акциями протеста присоединились тысячи учителей.В ходе демонстраций не обошлось без пострадавших. Местные издания со ссылкой на полицию пишут, что из-за потасовки с протестующими пожарными «легкие ранения» получили четверо полицейских. По данным полиции, несколько десятков пожарных «покинули согласованный маршрут манифестации» и попытались перекрыть улицу. В результате потасовки полицейские применили слезоточивый газ.В официальном обращении профсоюзов отмечается, что сейчас пенсии в Бельгии «одни из самых низких в Европе». Они требуют отказаться от планируемой реформы и повысить пенсионные выплаты, а также улучшить условия труда на предприятиях и в учреждениях.Следующая демонстрация бельгийских профсоюзов запланирована на 13 февраля.