Стало известно, в какой сфере в Свердловской области больше всего платят вахтовикам

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Специалисты Авито Работы проанализировали средние зарплатные предложения для тех, кто готов работать вахтовым методом в Свердловской области, и выяснили, в какой сфере обещают платить больше.Как оказалось, самые высокие зарплаты по вахтовым вакансиям предлагают в сфере "ремонта и отделки помещений. Зарплатные предложения в этой сфере в среднем составляют 207 261 рублей, подсчитали аналитики площадки.На втором месте по уровню предлагаемых зарплат тяжёлое машиностроение – медианное предложение 183 715 рублей. На третьем добыча, переработка, транспортировка нефти и газа – тут вахтовикам предлагают 169 618 рублей. На четвёртом и пятом строчках оказались сферы производства промышленного оборудования, станков и доставки, грузоперевозок, логистики с предложениями 166 890 и 165 822 рублей соответственно.Специалисты, анализировавшие зарплатные предложения также подчеркнули, что фактическая сумма, которую готовы платить в свердловских компаниях, варьироваться в зависимости от длительности вахты. Компании предлагают занятость на 15, 30, 45, 60 и 90 дней.