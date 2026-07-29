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В Екатеринбурге на следующей неделе пройдёт правовой кинофестиваль «Сталкер»

19.27 Вторник, 4 августа 2026
Кадр из фильма «День рождения Сидни Люмета»
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С 10 по 14 августа в уральской столице в качестве открытия нового сезона Дома кино Свердловской организации Союза кинематографистов пройдёт фестиваль «Сталкер». Это киносмотр, поддерживающий авторов фильмов про права и свободы человека.

Название фестиваля вдохновлено шедевром Андрея Тарковского, а его главные ценности — милосердие, любовь к ближнему и личная ответственность каждого перед обществом. В рамках «Сталкера-2026» в Доме кино покажут 15 картин: пять полнометражных игровых и десять документальных лент, а ещё проведут творческие встречи с их создателями. Все показы будут бесплатными, но для того, чтобы попасть на фестивальные просмотры, необходима регистрация на сайте местного отделения Союза кинематографистов.

Откроется фестиваль 10 августа премьерой фильма «Охотник» режиссёра Заура Цогоева. Картину представит киновед Богдан Шимохин. В следующие вечера в большом зале Дома кино (улица Луначарского, 137) пройдут премьеры «Северной станции», «Соавторов», «Дня рождения Сидни Люмета» и «Догги». После каждого фильма обещаны встречи с их постановщиками.

Параллельно, так же с 10 по 14 августа, в Малом зале Дома кино будут идти документальные ленты — лауреаты прошлых фестивалей, которые представит киновед Алексей Беззубиков. В программе — фильмы об Агнии Барто, Марине Цветаевой, а также ленты «Без границ», «Лексо», «Победить тишину» и другие. Кроме того, 11 августа благотворительный показ документалок пройдёт и в Верхней Пышме, в кинотеатре «Киноград».

Организаторы фестиваля подчёркивают: «Сталкер» — некоммерческая и неполитическая акция, её главная цель — формировать правовое сознание общества через кино. Фестиваль проходит с 1995 года в Москве, а его благотворительные выезды в регионы стали давней доброй традицией. Организаторами акции в Екатеринбурге выступили Гильдия кинорежиссёров России при поддержке Фонда президентских грантов, а также местный Союз кинематографистов и областной фильмофонд.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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13:31 Крупных работодателей Свердловской области обяжут резервировать 1% рабочих мест для ветеранов боевых действий
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12:42 Жителя Каменска-Уральского будут судить за контрабанду психотропов
12:10 В Ревде возбудили первые уголовные дела о дропперстве
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11:24 В Берёзовском заведующего ФОКом будут судить после падения дерева на подростка
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