Предпринимательницу из Каменска-Уральского крупно оштрафовали за «левый» табак

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 4 августа, в Каменске-Уральском приговором завершилось дело о контрафактных сигаретах. Молодую продавщицу «левого» товара крупно оштрафовали.Синарский районный суд вынес приговор 22-летней местной жительнице. Девушку признали виновной в том, что она приторговывала немаркированной никотиносодержащей продукцией в особо крупных размерах.Как установили в суде, с декабря прошлого года по февраль нынешнего она умудрилась скупить у неизвестных лиц более 1,3 тысячи пачек «безналога». Всё это богатство, общей стоимостью свыше 2,8 миллиона рублей, она привезла в город и хранила прямо в помещении своего магазина. Там же девушка и вела бойкую продажу, пока её деятельность не пресекли сотрудники правоохранительных органов. Они изъяли всю немаркированную продукцию.В ходе разбирательства выяснилось, что поставщики девушки до сих пор не установлены — материалы в отношении них выделили в отдельное производство. Саму же продавщицу решили «наказать рублём»: ей назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. При этом суд распорядился, чтобы всю изъятую табачную продукцию незамедлительно уничтожили. Мероприятие для возрастной категории 18+