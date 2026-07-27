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Екатеринбуржцы назвали спортивную инфраструктуру важным критерием при выборе жилья

17.33 Вторник, 4 августа 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Спортивная инфраструктура рядом с жильём важна для 73% занимающихся спортом жителей Екатеринбурга. При этом 30% горожан заявили, что в их районе не хватает площадок и других возможностей для тренировок. Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимости» и «Авито Товаров».

Около 70% опрошенных екатеринбуржцев занимаются спортом хотя бы время от времени. Не менее трёх раз в неделю тренируются 16% респондентов, ещё 28% — один-два раза в неделю.

Жители современных жилых комплексов, построенных за последние пять лет, занимаются спортом регулярно вдвое чаще, чем обитатели домов более ранней постройки: 26% против 13%.

Для 14% опрошенных наличие спортивной инфраструктуры является одним из ключевых критериев при выборе района и дома. Среди молодёжи от 18 до 24 лет этот показатель достигает 19%.

У 54% респондентов рядом с домом есть парк или набережная, у 50% — открытая спортивная или воркаут-площадка. О доступности футбольного, баскетбольного, волейбольного или теннисного поля сообщили 44% участников опроса.

В целом спортивной инфраструктурой своего района удовлетворены 58% екатеринбуржцев, в том числе 20% она устраивает полностью.

Для домашних тренировок горожане чаще всего используют гантели, гири, штанги и тренажёры. В среднем на спортивный инвентарь жители Екатеринбурга тратят около 13 тысяч рублей в год. При этом 40% укладываются в сумму до 5 тысяч рублей.

Онлайн-опрос проводился в июне 2026 года среди 10 тысяч совершеннолетних жителей России.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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12:10 В Ревде возбудили первые уголовные дела о дропперстве
11:34 В Екатеринбурге почти на два месяца закроют переулок Встречный
11:24 В Берёзовском заведующего ФОКом будут судить после падения дерева на подростка
10:08 Свердловчане выберут новые «Достояния Среднего Урала» из 15 претендентов
20:37 Прогуляться по «Цыганскому посёлку» приглашают екатеринбуржцев
20:17 Свердловский облсуд обязал перевозчика заплатить родным погибшего 3,4 миллиона
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