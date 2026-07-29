Подготовка ребёнка к школе обойдётся екатеринбургским родителям в среднем в 19 тысяч рублей

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Девять из десяти родителей в Екатеринбурге сталкиваются с незапланированными расходами при подготовке детей к новому учебному году. В среднем на школьные товары горожане планируют потратить 19 тысяч рублей, следует из опроса Авито.Большинство родителей — 56% — начинают собирать ребёнка в школу примерно за месяц до начала занятий. Ещё 17% делают покупки за одну-две недели до 1 сентября, а 8% откладывают их на последние дни августа. Заранее, в начале лета, подготовкой занимаются 15% опрошенных, сразу после завершения учебного года — 5%.Чаще всего родители покупают канцелярию и обувь — эти категории назвали по 66% участников опроса. Школьную форму приобретают 58%, спортивную — 56%, новый рюкзак или портфель — 47%. Учебники обновляют 32% семей, повседневную одежду — 31%.В среднем на подготовку ребёнка к школе екатеринбуржцы планируют потратить 19 тысяч рублей. При этом 37% рассчитывают уложиться в 10 тысяч рублей, 28% — в сумму от 10 до 20 тысяч. Ещё 5% готовы потратить от 20 до 30 тысяч рублей, а 22% — более 30 тысяч.С незапланированными расходами при сборах сталкивались девять из десяти родителей. В 46% случаев дополнительные траты связаны с неожиданно понадобившимися принадлежностями для рисования, черчения или специальными тетрадями. Ещё 39% опрошенных рассказали, что ребёнок перед началом учебного года успевал вырасти из одежды или обуви. У 22% причиной превышения бюджета становился выбор более дорогой формы, обуви или рюкзака.Главной сложностью родители назвали поиск качественных товаров по приемлемой цене — об этом сообщили 49% участников опроса. Ещё 44% трудно уложиться в запланированный бюджет, 35% — подобрать одежду и обувь нужного размера, 34% — учесть пожелания ребёнка.Более половины опрошенных — 54% — готовы рассматривать покупку школьных товаров на вторичном рынке или уже приобретают такие вещи. Подержанные рюкзаки, учебники, одежду и обувь ранее покупали 40% жителей Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+