Почти половина жителей Урала рассматривает покупку электромобиля или гибрида

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Почти каждый второй житель Уральского федерального округа допускает покупку электрического или гибридного автомобиля. При этом большинство потенциальных покупателей рассчитывают потратить на машину не более 3 млн рублей, следует из исследования «Авито Рекламы» и данных «Авито Авто».О покупке электромобиля задумываются 12% опрошенных, ещё 8% рассматривают гибрид. Четверть респондентов пока не готова менять привычный автомобиль, но допускает такую возможность в будущем. Электромобилями или гибридами уже владеют 10% участников исследования.Большинство потенциальных покупателей — 71% — ориентируются на бюджет до 3 млн рублей. В частности, 23% рассчитывают приобрести машину дешевле 1 млн рублей, 26% готовы потратить от 1 до 2 млн, ещё 22% — от 2 до 3 млн рублей.Среди представленных на «Авито» моделей стоимостью до 3 млн рублей наибольший заявленный запас хода оказался у Toyota bZ3X — до 600 километров. Далее следуют Evolute i-PRO — 433 километра, «Москвич 3e» — 410 километров, Evolute i-JOY — 386 километров и Nissan Leaf — 270 километров.Автомобили стоимостью от 3 до 5 млн рублей рассматривают 13% потенциальных покупателей. Лидером этого ценового сегмента стал Hongqi E-HS9 с запасом хода до 660 километров. В рейтинг также вошли Tesla Model 3, Zeekr 001, Zeekr X YOU и Volkswagen ID.4.Машины дороже 5 млн рублей готовы рассматривать 5% опрошенных. Максимальный заявленный запас хода среди таких моделей показал гибрид EXEED Exlantix ET — до 1180 километров. Zeekr 9X Ultra способен проехать до 1160 километров. Среди полностью электрических моделей в пятёрку вошли Zeekr 001 ME, Avatr 11 и Avatr 12.По итогам первого полугодия 2026 года спрос пользователей «Авито» на подержанные электромобили и гибриды вырос на 41%, на новые — на 10,6%. Среди новых электрокаров чаще всего интересовались Evolute i-JOY, Eonyx M2 и Geely EX5, а среди автомобилей с пробегом — Nissan Leaf, Zeekr 001 и Tesla Model 3. Мероприятие для возрастной категории 18+