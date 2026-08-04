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Почти половина жителей Урала рассматривает покупку электромобиля или гибрида

18.37 Вторник, 4 августа 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Почти каждый второй житель Уральского федерального округа допускает покупку электрического или гибридного автомобиля. При этом большинство потенциальных покупателей рассчитывают потратить на машину не более 3 млн рублей, следует из исследования «Авито Рекламы» и данных «Авито Авто».

О покупке электромобиля задумываются 12% опрошенных, ещё 8% рассматривают гибрид. Четверть респондентов пока не готова менять привычный автомобиль, но допускает такую возможность в будущем. Электромобилями или гибридами уже владеют 10% участников исследования.

Большинство потенциальных покупателей — 71% — ориентируются на бюджет до 3 млн рублей. В частности, 23% рассчитывают приобрести машину дешевле 1 млн рублей, 26% готовы потратить от 1 до 2 млн, ещё 22% — от 2 до 3 млн рублей.

Среди представленных на «Авито» моделей стоимостью до 3 млн рублей наибольший заявленный запас хода оказался у Toyota bZ3X — до 600 километров. Далее следуют Evolute i-PRO — 433 километра, «Москвич 3e» — 410 километров, Evolute i-JOY — 386 километров и Nissan Leaf — 270 километров.

Автомобили стоимостью от 3 до 5 млн рублей рассматривают 13% потенциальных покупателей. Лидером этого ценового сегмента стал Hongqi E-HS9 с запасом хода до 660 километров. В рейтинг также вошли Tesla Model 3, Zeekr 001, Zeekr X YOU и Volkswagen ID.4.

Машины дороже 5 млн рублей готовы рассматривать 5% опрошенных. Максимальный заявленный запас хода среди таких моделей показал гибрид EXEED Exlantix ET — до 1180 километров. Zeekr 9X Ultra способен проехать до 1160 километров. Среди полностью электрических моделей в пятёрку вошли Zeekr 001 ME, Avatr 11 и Avatr 12.

По итогам первого полугодия 2026 года спрос пользователей «Авито» на подержанные электромобили и гибриды вырос на 41%, на новые — на 10,6%. Среди новых электрокаров чаще всего интересовались Evolute i-JOY, Eonyx M2 и Geely EX5, а среди автомобилей с пробегом — Nissan Leaf, Zeekr 001 и Tesla Model 3.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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12:10 В Ревде возбудили первые уголовные дела о дропперстве
11:34 В Екатеринбурге почти на два месяца закроют переулок Встречный
11:24 В Берёзовском заведующего ФОКом будут судить после падения дерева на подростка
10:08 Свердловчане выберут новые «Достояния Среднего Урала» из 15 претендентов
20:37 Прогуляться по «Цыганскому посёлку» приглашают екатеринбуржцев
20:17 Свердловский облсуд обязал перевозчика заплатить родным погибшего 3,4 миллиона
20:02 Горемычную собаку с ЕКАДа прооперировали
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