В Школе кино Свердловской киностудии конкурс дошел до 12 человек на место

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На этой неделе официально завершился приём заявок в Школу кино Свердловской киностудии. Организаторы похвастали впечатляющими итогами.Всего на четыре направления обучения поступила 491 заявка от желающих попробовать себя в киноиндустрии. Самым желанным и популярным курсом неожиданно для многих стал «Монтажёр трейлеров» — тут развернётся нешуточная борьба среди претендентов, ведь конкурс составил целых 12 человек на одно место!Сейчас команда проекта разбирает горы анкет и проверяет выполненные тестовые задания. Из-за обилия заявок приходится работать в усиленном режиме. А ведь до 12 августа с кандидатами, которые успешно пройдут во второй этап, представители Школы должны связаться лично и пригласить на собеседование. А уже к 25 августа будут опубликованы окончательные списки счастливчиков, зачисленных на курсы.Напомним, что Школа кино Свердловской киностудии интересна тем, что готовит не будущих звёзд актёрского мастерства и не мэтров режиссуры. Здесь предлагают пройти обучение по профессиям второго состава съёмочной группы. Выпускники смогут поработать ассистентами осветителей, помощниками продюсеров, подмастерьями у художников по костюмам. Это — отличный способ изучить киноиндустрию с самых азов и пробовать себя в более творческих кинопрофессиях с накопленным багажом знаний. Мероприятие для возрастной категории 18+