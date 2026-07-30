Китайским туроператорам показали туристические маршруты Екатеринбурга

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Екатеринбург приехали 16 представителей туристических компаний и отраслевых СМИ Китая. Город стал одной из остановок ознакомительного тура «Великий чайный путь», сообщили в администрации уральской столицы.С 28 июля по 7 августа участники тура путешествуют по маршруту Улан-Удэ — Иркутск — Красноярск — Новосибирск — Екатеринбург — Пермь — Москва. По итогам поездки туроператоры смогут включить российские города в программы для китайских туристов.В Екатеринбурге гостям организовали автобусно-пешеходную экскурсию. Они посетят «Домну», Храм-на-Крови, обелиск «Европа — Азия», Музей камня, «Ельцин Центр» и другие городские достопримечательности.Также представителям китайской туриндустрии презентуют возможности Екатеринбурга и Свердловской области по приёму иностранных туристов. Мероприятие для возрастной категории 18+