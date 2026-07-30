Возрастное ограничение 18+

Китайским туроператорам показали туристические маршруты Екатеринбурга

18.03 Вторник, 4 августа 2026
Фото: Вечерние ведомости
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В Екатеринбург приехали 16 представителей туристических компаний и отраслевых СМИ Китая. Город стал одной из остановок ознакомительного тура «Великий чайный путь», сообщили в администрации уральской столицы.

С 28 июля по 7 августа участники тура путешествуют по маршруту Улан-Удэ — Иркутск — Красноярск — Новосибирск — Екатеринбург — Пермь — Москва. По итогам поездки туроператоры смогут включить российские города в программы для китайских туристов.

В Екатеринбурге гостям организовали автобусно-пешеходную экскурсию. Они посетят «Домну», Храм-на-Крови, обелиск «Европа — Азия», Музей камня, «Ельцин Центр» и другие городские достопримечательности.

Также представителям китайской туриндустрии презентуют возможности Екатеринбурга и Свердловской области по приёму иностранных туристов.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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12:42 Жителя Каменска-Уральского будут судить за контрабанду психотропов
12:10 В Ревде возбудили первые уголовные дела о дропперстве
11:34 В Екатеринбурге почти на два месяца закроют переулок Встречный
11:24 В Берёзовском заведующего ФОКом будут судить после падения дерева на подростка
10:08 Свердловчане выберут новые «Достояния Среднего Урала» из 15 претендентов
20:37 Прогуляться по «Цыганскому посёлку» приглашают екатеринбуржцев
20:17 Свердловский облсуд обязал перевозчика заплатить родным погибшего 3,4 миллиона
20:02 Горемычную собаку с ЕКАДа прооперировали
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