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Шестнадцать свердловских школьников победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена»
Фото: Вечерние ведомости
Победителями всероссийского конкурса «Большая перемена» стали 16 школьников из Свердловской области. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своём телеграм-канале.
Победители учатся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Новоуральске, Лесном, а также в Сысертском, Новолялинском и Волчанском муниципальных округах.
В финале конкурса в Красноярске участвовали более 800 учеников 5–7-х классов из российских регионов и старшеклассников из других стран. Участники представляли собственные проекты и выполняли конкурсные задания.
«Вчера на закрытии седьмого сезона конкурса в Красноярске школьников приветствовал Президент России Владимир Владимирович Путин. А 300 финалистов «Большой перемены» в качестве главного приза ждет путешествие по стране. И наши 16 ребят – в их числе», – рассказал Паслер. Мероприятие для возрастной категории 18+
Победители учатся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Новоуральске, Лесном, а также в Сысертском, Новолялинском и Волчанском муниципальных округах.
В финале конкурса в Красноярске участвовали более 800 учеников 5–7-х классов из российских регионов и старшеклассников из других стран. Участники представляли собственные проекты и выполняли конкурсные задания.
«Вчера на закрытии седьмого сезона конкурса в Красноярске школьников приветствовал Президент России Владимир Владимирович Путин. А 300 финалистов «Большой перемены» в качестве главного приза ждет путешествие по стране. И наши 16 ребят – в их числе», – рассказал Паслер. Мероприятие для возрастной категории 18+
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