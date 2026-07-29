Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге женщина с эпилепсией родила здорового ребёнка
Фото: ДИП Свердловской области
Врачи екатеринбургской городской клинической больницы № 40 помогли пациентке с эпилепсией выносить и родить первенца. У женщины установлен стимулятор блуждающего нерва, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Ребёнок появился на свет с помощью кесарева сечения на 38–39-й неделе беременности. Операцию совместно провели акушеры и эпилептологи. Спустя три дня мать с новорождённым выписали домой.
По данным ГКБ № 40, в её нейрохирургическом корпусе наблюдаются беременные и планирующие беременность женщины с неврологическими заболеваниями.
В 2025 году специалисты больницы совместно с акушерами-гинекологами сопровождали 25 беременных свердловчанок с эпилепсией. Все они благополучно родили детей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Ребёнок появился на свет с помощью кесарева сечения на 38–39-й неделе беременности. Операцию совместно провели акушеры и эпилептологи. Спустя три дня мать с новорождённым выписали домой.
По данным ГКБ № 40, в её нейрохирургическом корпусе наблюдаются беременные и планирующие беременность женщины с неврологическими заболеваниями.
В 2025 году специалисты больницы совместно с акушерами-гинекологами сопровождали 25 беременных свердловчанок с эпилепсией. Все они благополучно родили детей. Мероприятие для возрастной категории 18+
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