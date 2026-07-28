В Свердловской области провели учения на случай массовой болезни свиней

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Режевском муниципальном округе прошли учения по ликвидации условного очага заболевания животных. По сценарию на свиноводческом предприятии произошёл массовый падёж свиней, сообщили в Уральском управлении Россельхознадзора.Ветеринары отработали выезд на предприятие, осмотр погибших животных и отбор биоматериала для лабораторных исследований. Вокруг хозяйства определили условную опасную зону, установили контрольно-пропускные пункты и дезинфекционные барьеры.Также участники учений ввели ограничения на перемещение людей, транспорта и животных, изъяли поголовье свиней в зоне риска и провели обработку техники, оборудования и территории.В тренировке участвовали представители ветеринарной службы, Россельхознадзора, МЧС, МВД, местной администрации и руководства предприятия.По данным ведомства, в Свердловской области содержится около 376 тысяч свиней, в том числе 22 тысячи — в личных подсобных хозяйствах.Мероприятие для возрастной категории 18+