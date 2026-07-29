Возрастное ограничение 18+
У жителя Верхотурья конфисковали мотоцикл за повторную пьяную езду
Фото: Вечерние ведомости
Верхотурский районный суд приговорил 24-летнего жителя посёлка Привокзального к обязательным работам за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Мотоцикл мужчины конфисковали в доход государства, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Водитель уже привлекался к ответственности за пьяную езду. В апреле 2026 года суд назначил ему десять суток административного ареста.
Однако спустя месяц, в ночь на 28 мая, сотрудники ДПС вновь остановили уральца. Он ехал на мотоцикле X-Motos RX 125 без государственных номеров. Освидетельствование показало 0,661 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
При этом у мужчины не было водительского удостоверения категории «А».
В суде водитель полностью признал вину. Его признали виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ и назначили 160 часов обязательных работ. Также мужчину на полтора года лишили права управлять транспортом, а принадлежавший ему мотоцикл конфисковали.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, отмечают в суде. Мероприятие для возрастной категории 18+
Водитель уже привлекался к ответственности за пьяную езду. В апреле 2026 года суд назначил ему десять суток административного ареста.
Однако спустя месяц, в ночь на 28 мая, сотрудники ДПС вновь остановили уральца. Он ехал на мотоцикле X-Motos RX 125 без государственных номеров. Освидетельствование показало 0,661 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
При этом у мужчины не было водительского удостоверения категории «А».
В суде водитель полностью признал вину. Его признали виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ и назначили 160 часов обязательных работ. Также мужчину на полтора года лишили права управлять транспортом, а принадлежавший ему мотоцикл конфисковали.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, отмечают в суде. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Двух уральцев осудили за контрабанду леса
29 июля 2026
29 июля 2026
Житель Серова осуждён за гибель велосипедиста
28 июля 2026
28 июля 2026