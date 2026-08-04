Свердловская область не вошла в пятёрку регионов по числу заявлений на онлайн-голосование на сентябрьских выборах

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Свердловская область не вошла в пятёрку регионов, жители которых активнее всего подавали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании в первые сутки. Лидером стала Ростовская область, сообщили в Минцифры России.Всего за первые сутки на Госуслугах подали более 250 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Такая возможность в 2026 году доступна жителям 32 регионов.Больше всего заявлений поступило из Ростовской области — 57,3 тысячи. Далее следуют Московская область — 41,7 тысячи, Алтайский край — 39,9 тысячи, Смоленская область — 15,5 тысячи и Республика Коми — 11,3 тысячи.Данные по количеству заявлений от жителей Свердловской области Минцифры не приводит.Дистанционно можно будет проголосовать на выборах депутатов Госдумы, а также на региональных и местных выборах. Для участия необходимо до 23:59 по московскому времени 14 сентября подать заявление на Госуслугах. До этого же срока его можно отозвать.В Минцифры добавили, что ресурсы дистанционного электронного голосования включили в «белые списки». Они должны оставаться доступными при ограничениях мобильного интернета. Мероприятие для возрастной категории 18+