В свердловской полиции дефицит сотрудников ППС достиг 44%

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Общий некомплект сотрудников полиции в Свердловской области достиг 27,8%. В патрульно-постовой службе вакантными остаются 44% должностей, в конвойных подразделениях — 41,4%, а в Екатеринбурге не хватает 37% личного состава.Данные о кадровой ситуации озвучили на коллегии ГУ МВД по Свердловской области, посвящённой итогам работы полиции в первом полугодии 2026 года, сообщил руководитель пресс-службы областного главка Валерий Горелых.Помимо патрульной и конвойной служб, значительный дефицит сотрудников наблюдается среди участковых — 37,1%, в подразделениях по контролю за оборотом наркотиков — 35,6%, уголовном розыске — 34,7%, следствии — 31,6%.Наиболее высокий некомплект среди территориальных подразделений зафиксирован в Реже — 37,6%, Екатеринбурге — 37%, Верхней Салде — 36,8% и Качканаре — 36,6%. В Заречном не хватает 34,1% сотрудников, Каменске-Уральском — 33,4%, Берёзовском — 32,5%.Некомплект более 30% также отмечен в Новоуральске и посёлке Уральском, Красноуральске и Невьянске. В Нижнем Тагиле вакантными остаются 29,4% должностей, в Краснотурьинске — 29,7%, в Первоуральске и Сухом Логу — по 28,7%, в Ревде — 28,5%.Относительно стабильной в ГУ МВД назвали кадровую ситуацию в Артёмовском и Новолялинском районах, где некомплект не превышает 20%. Меньше всего сотрудников не хватает в подразделениях по делам несовершеннолетних — 14,5%, экспертно-криминалистической службе — 16% и миграционных подразделениях — 18,6%. Мероприятие для возрастной категории 18+