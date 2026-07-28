Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге почти на два месяца закроют переулок Встречный
Фото: Юлия Кольтенберг
Движение транспорта по переулку Встречному в Екатеринбурге ограничат с 17 августа по 7 октября. Об этом сообщили в городской администрации.
Проезд закроют в районе здания № 14/1. Ограничения связаны со строительством тепловой сети для подключения нового жилого дома к централизованному теплоснабжению.
Со стороны улицы Серафимы Дерябиной объехать перекрытый участок можно будет по улицам Репина, Посадской и Белореченской. Со стороны Белореченской объезд организуют по улицам Шаумяна и Серафимы Дерябиной.
Маршруты общественного транспорта на время работ менять не планируют. На месте установят дорожные знаки и указатели, а после завершения строительства подрядчик должен восстановить благоустройство. Мероприятие для возрастной категории 18+
Проезд закроют в районе здания № 14/1. Ограничения связаны со строительством тепловой сети для подключения нового жилого дома к централизованному теплоснабжению.
Со стороны улицы Серафимы Дерябиной объехать перекрытый участок можно будет по улицам Репина, Посадской и Белореченской. Со стороны Белореченской объезд организуют по улицам Шаумяна и Серафимы Дерябиной.
Маршруты общественного транспорта на время работ менять не планируют. На месте установят дорожные знаки и указатели, а после завершения строительства подрядчик должен восстановить благоустройство. Мероприятие для возрастной категории 18+
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