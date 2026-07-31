В Берёзовском заведующего ФОКом будут судить после падения дерева на подростка

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Прокуратура Берёзовского направила в суд уголовное дело в отношении заведующего физкультурно-оздоровительным комплексом «Энергия». Его обвиняют в халатности, из-за которой тяжёлые травмы получил 17-летний воспитанник учреждения.Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, в июле 2025 года учреждение получило разрешение на вырубку опасных деревьев возле комплекса. Деревья, подлежавшие сносу, в том числе сухостойные, пометили синей краской.По версии следствия, заведующий ФОКом знал о необходимости проведения работ, однако с июля 2025 года по май 2026 года не организовал вырубку.Днём 27 мая 2026 года сухая берёза упала на 17-летнего подростка, который шёл по территории комплекса. Юноша получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.Заведующему предъявлено обвинение по части 2 статьи 293 УК РФ — халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.Уголовное дело рассмотрит Берёзовский городской суд. Мероприятие для возрастной категории 18+