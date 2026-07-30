Возрастное ограничение 18+
Крупных работодателей Свердловской области обяжут резервировать 1% рабочих мест для ветеранов боевых действий
Фото: Вечерние ведомости
Работодателей Свердловской области со штатом более 100 человек обяжут резервировать не менее 1% рабочих мест для ветеранов боевых действий. Соответствующие поправки региональное Заксобрание приняло 4 августа, сообщили в областной прокуратуре.
Изменения внесены в закон «О занятости населения в Свердловской области». Квота будет рассчитываться исходя из среднесписочной численности сотрудников организации.
Отмечается, что законопроект разработали по инициативе прокуратуры региона. Новые требования вступят в силу 1 марта 2027 года. Мероприятие для возрастной категории 18+
Изменения внесены в закон «О занятости населения в Свердловской области». Квота будет рассчитываться исходя из среднесписочной численности сотрудников организации.
Отмечается, что законопроект разработали по инициативе прокуратуры региона. Новые требования вступят в силу 1 марта 2027 года. Мероприятие для возрастной категории 18+
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