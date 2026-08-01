Возрастное ограничение 18+

Свердловчане выберут новые «Достояния Среднего Урала» из 15 претендентов

10.08 Вторник, 4 августа 2026
Фото: све.рф
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В Свердловской области началось голосование за объекты, которым в 2026 году присвоят общественный статус «Достояние Среднего Урала». Жители региона старше 18 лет могут выбрать до пяти претендентов на портале «Госуслуги». Голосование продлится до 1 декабря.

Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в этом году на конкурс поступило 108 заявок. Экспертная комиссия Общественной палаты Свердловской области отобрала 15 финалистов:

— Артинская коса;
— Белоярская атомная станция;
— Верхотурский кремль;
— знаки границы Европы и Азии;
— Ирбитский государственный музей изобразительных искусств имени В. А. Карпова;
— мемориал «Чёрный тюльпан»;
— музей разведчика Николая Кузнецова в Талице;
— нижнетагильский подносный промысел;
— санаторий «Обуховский»;
— река Чусовая;
— село Нижнеиргинское, считающееся родиной первого российского самовара;
— Уральский государственный академический русский народный хор;
— Уральский добровольческий танковый корпус;
— Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова;
— сысертский фарфор.

Конкурс проводится в Свердловской области в пятый раз. Победителей объявят 17 января 2027 года, в День образования региона.

Статус «Достояние Среднего Урала» могут получить географические и культурные объекты, исторические события, организации, коллективы, традиционные мероприятия, а также достижения в области науки и спорта.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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