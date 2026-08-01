Свердловчане выберут новые «Достояния Среднего Урала» из 15 претендентов

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Свердловской области началось голосование за объекты, которым в 2026 году присвоят общественный статус «Достояние Среднего Урала». Жители региона старше 18 лет могут выбрать до пяти претендентов на портале «Госуслуги». Голосование продлится до 1 декабря.Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в этом году на конкурс поступило 108 заявок. Экспертная комиссия Общественной палаты Свердловской области отобрала 15 финалистов:— Артинская коса;— Белоярская атомная станция;— Верхотурский кремль;— знаки границы Европы и Азии;— Ирбитский государственный музей изобразительных искусств имени В. А. Карпова;— мемориал «Чёрный тюльпан»;— музей разведчика Николая Кузнецова в Талице;— нижнетагильский подносный промысел;— санаторий «Обуховский»;— река Чусовая;— село Нижнеиргинское, считающееся родиной первого российского самовара;— Уральский государственный академический русский народный хор;— Уральский добровольческий танковый корпус;— Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова;— сысертский фарфор.Конкурс проводится в Свердловской области в пятый раз. Победителей объявят 17 января 2027 года, в День образования региона.Статус «Достояние Среднего Урала» могут получить географические и культурные объекты, исторические события, организации, коллективы, традиционные мероприятия, а также достижения в области науки и спорта. Мероприятие для возрастной категории 18+