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В Ревде возбудили первые уголовные дела о дропперстве

12.10 Вторник, 4 августа 2026
Фото: Вечерние ведомости
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В Ревде возбудили первые уголовные дела в отношении местных жителей, которые предоставляли свои банковские карты для переводов денег в интересах неизвестных лиц. Подозреваемыми стали женщина и двое молодых мужчин, сообщает издание «Ревдинский рабочий».

По данным полиции, 52-летняя жительница Ревды нашла в интернете предложение о подработке. Неизвестная собеседница предложила ей принимать на свои банковские карты деньги от третьих лиц, а затем переводить их по указанным реквизитам.

С июня 2025 года по июнь 2026 года женщина несколько раз в неделю проводила такие операции через карты двух банков. За каждый перевод она получала 200–300 рублей. Общий доход за год составил около 10 тысяч рублей.

По аналогичной схеме действовал 19-летний безработный ревдинец. С января по июль на его карту поступило около 50 тысяч рублей. Молодой человек оставлял себе 7–8% от каждой суммы, а остальные деньги переводил на другие счета. По его словам, противоправный характер операций он осознал после звонка одной из жертв мошенников.

Ещё одним подозреваемым стал 21-летний местный житель. По версии правоохранительных органов, осенью 2025 года он оформил на своё имя банковскую карту и за 7 тысяч рублей передал доступ к ней неизвестному. Полученные деньги молодой человек потратил на погашение долгов.

В отношении всех троих проводятся следственные действия. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Как уточнили в полиции Ревды, подозреваемым может грозить до трёх лет лишения свободы.

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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