Свердловская область вошла в пятёрку регионов по числу самозанятых

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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К концу июня 2026 года в Свердловской области насчитывалось 526,6 тысячи зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход. За год их число выросло на 26,8%, следует из исследования портала «Самозанятость.онлайн», основанного на данных Федеральной налоговой службы.По количеству самозанятых Свердловская область заняла пятое место среди российских регионов. Выше оказались Москва — 2,43 млн человек, Московская область — 1,2 млн, Санкт-Петербург — 1,1 млн и Краснодарский край — 823,3 тысячи.На тысячу жителей Свердловской области приходится около 124 зарегистрированных плательщиков НПД. По этому показателю регион занимает восьмое место в стране. В среднем по России зарегистрировано около 116 самозанятых на тысячу жителей.Уральский федеральный округ показал самые высокие темпы роста среди федеральных округов. За год количество плательщиков НПД здесь увеличилось на 26,3% — до 1,37 млн человек. В Тюменской области прирост составил 28,3%, регион также занял третье место в России по числу самозанятых относительно населения — 141 человек на тысячу жителей.Всего к 30 июня 2026 года в России было зарегистрировано 16,88 млн плательщиков налога на профессиональный доход. За год их число увеличилось на 3,08 млн человек, или на 22,3%.Наиболее быстро количество самозанятых росло в Ярославской области — на 31,8%, Архангельской области — на 31,1% и Хабаровском крае — на 29,5%. При этом лидерами по общему числу зарегистрированных плательщиков НПД остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург, на которые приходится 28% от общероссийского показателя.Авторы исследования уточняют, что количество зарегистрированных плательщиков НПД не равно числу россиян, для которых самозанятость является основной работой. Часть граждан использует этот налоговый режим для дополнительного заработка одновременно с работой по трудовому договору. Мероприятие для возрастной категории 18+