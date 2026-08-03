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Жителя Каменска-Уральского будут судить за контрабанду психотропов
Фото: Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском перед судом предстанет 49-летний местный житель, обвиняемый в контрабанде, пересылке и хранении психотропных и сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
По версии следствия, с ноября 2024 года по сентябрь 2025 года мужчина вместе с соучастниками заказывал препараты из-за границы. В международных почтовых отправлениях через таможенную границу ЕАЭС в Россию переслали 188,6 грамма модафинила и 296,3 грамма прегабалина.
Как считают правоохранительные органы, вещества обвиняемый хранил для личного немедицинского употребления. Кроме того, в его квартире обнаружили 4,7 грамма этизолама.
Мужчину задержали сотрудники таможенных органов после выхода из почтового отделения. Вещества также изъяли в его автомобиле и квартире.
В зависимости от эпизода жителю Каменска-Уральского предъявлены обвинения по статьям о контрабанде, незаконной пересылке и хранении психотропных и сильнодействующих веществ.
Уголовное дело направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Материалы в отношении предполагаемых соучастников выделены в отдельное производство. Мероприятие для возрастной категории 18+
По версии следствия, с ноября 2024 года по сентябрь 2025 года мужчина вместе с соучастниками заказывал препараты из-за границы. В международных почтовых отправлениях через таможенную границу ЕАЭС в Россию переслали 188,6 грамма модафинила и 296,3 грамма прегабалина.
Как считают правоохранительные органы, вещества обвиняемый хранил для личного немедицинского употребления. Кроме того, в его квартире обнаружили 4,7 грамма этизолама.
Мужчину задержали сотрудники таможенных органов после выхода из почтового отделения. Вещества также изъяли в его автомобиле и квартире.
В зависимости от эпизода жителю Каменска-Уральского предъявлены обвинения по статьям о контрабанде, незаконной пересылке и хранении психотропных и сильнодействующих веществ.
Уголовное дело направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Материалы в отношении предполагаемых соучастников выделены в отдельное производство. Мероприятие для возрастной категории 18+
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