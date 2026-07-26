Сотрудники зоопарка спасли заблудившегося в детском саду детёныша ондатры

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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«Миру мур, котики! Скорее ловите свежую подборку добрых и забавных историй, которую я для вас насобирала вот этими самыми лапками. Поехали.Для начала — новость, которая лично меня пробрала до мур-р-рашек. На днях ввсем городом искали кота по имени Рыжик. А первыми тревогу забили местные пожарные. Дело в том, что Рыжик — талисман пожарной части. Обычно он отлучался максимум на день, а в этот раз его не могли найти больше недели. Пожарные опубликовали во всех своих каналах ориентировки и призыв о помощи: “Пропал боец! Помогите найти нашего боевого товарища!” И в тот же день пришло радостное сообщение. “Операция «Рыжик» завершена успешно: наш боец снова в строю! Местные СМИ подхватили наш призыв, и информация разлетелась по всему городу. Буквально через несколько часов откликнулся бдительный уфимец. Он заметил Рыжика на улице К. Маркса (более 2 километров от пожарной части), сфотографировал и сразу же связался с пожарными. Сомнений не было — это точно он! Наши пожарные оперативно выехали по указанному адресу. Встреча была трогательной до мурашек”, — написали в канале регионального МурЧС. Спасатели добавили, что кот находится в родной части, “сыт, напоен и с важным видом сидит на руках у своих коллег”. “Рыжий боец снова на посту. А главное — теперь он знает, что у него за спиной целая армия ангелов-хранителей по всей!”, — написали в ведомстве. Ура! А пока все ликуют, я бы осторожно поинтересовалась у самого Рыжика, куда он, собственно, уходил. И что делал там всё это время. Криминала в этой истории, судя по всему, нет, но загадка всё же остаётся.Кс-кстати, о криминале. На днях СМИ облетела курьёзная история изо неплательщике, которого выдала его же собака. Дело в том, что гражданин, который был объявлен в федеральный розыск, решил спрятаться от приставов… в диване. А пёс с обостренным обонянием и таким же чувством справедливости, естественно, вертелся рядом. Подозреваю, что даже вилял хвостом. “В ходе осмотра жилого помещения сотрудники обратили внимание на домашнюю собаку, крутившуюся вокруг складного дивана. Внутри этого предмета мебели и был обнаружен скрывавшийся гражданин, который никак не хотел покидать свое убежище и всеми силами цеплялся за конструкцию”, — рассказали в ведомстве. Гражданина с трудом извлекли из дивана и доставили в отделение. Сообщается, что он задолжал по алиментам для своего сынишки больше 220 тысяч рублей. Так что, думаю, собака пошла на крайние меры не от хорошей жизни, а во имя справедливости.В продолжение темы — новости звериного правосудия. На днях всуд рассмотрел “дело британца Барсика”, который оказался заложником странного стечения обстоятельств. Хозяин кота отдал его в приют, а потом потребовал обратно! Но было уже поздно: Барсика отдали в новую семью. Как рассказали в пресс-службе судов Югры, хозяин договорился с местным волонтёром и отдал кота “на временную передержку”, с кормом, мисками и лотком. Причина — “аллергия у членов семьи”. А через четыре дня мужчина вместе с детьми приехал навестить питомца. “Однако кота в центре не оказалось. Сотрудники пояснили, что животное уже передано новым владельцам, чьи данные они разглашать не вправе”, — рассказали в пресс-службе. Мужчина пошёл в полицию и в суд. И дело завертелось. На заседании ему пришлось доказывать, что он “действительно является собственником кота”, это подтвердили фотографии питомца в домашней обстановке и копия ветпаспорта. Но во время разбирательств выяснилось, что мужчину, оказывается, заранее предупреждали, что кот будет находиться не на временной передержке, а именно в приюте, “где животные передаются новым владельцам на постоянной основе”. В итоге суд отказал мужчине в возврате кота из приюта. А Барсик сейчас где-то в новом доме. История вызвала горячие споры и мнения разделились: кто-то осуждает хозяев, которые, видимо, рассчитывали переждать сезон аллергии и “сдали кота”, кто-то критикует принципиальный приют. А я бы очень хотела, чтобы в этой ситуации подумали о благополучии самого Барсика, которого подвергли такому стрессу. Хотя, кто знает, может, он действительно оказался в доброй семье, где его не будут оставлять в неопределенных обстоятельствах.А вот кто точно умеет ориентироваться в непривычной обстановке, так это суровые уличные коты, даже самые маленькие. Но даже им порой требуется срочная помощь человека. На днях вдва мелких хвостатика застряли… в бомбоубежище. Точнее, в его вентиляции. Доступ к ним был только через узкую решетку, и спасателям пришлось повозиться. “Удили малышей почти два часа. Очень неудобно. Очень утомительно. Приманивали шпротиков звуками голоса мамы-кошки. Для того, чтобы котика можно было зацепить петлей, он должен поднять голову. Но малыши кочевряжились и испытывали терпение спасателей. А ещё у котят оказались разные «музыкальные» предпочтения, маленькие гурманы реагировали на разные треки, каждому включали свою аудиодорожку”, — пишут в канале “СпасРезерва”. К счастью, мелких благополучно достали. И назвали их Иван и Марья. Спасатели рассчитывают, что после медосмотра малышей из бомбоубежища возьмут в семью, и непременно сразу двух: “эту шипучую парочку разлучать нельзя”.Ещё одна малышиная история приключилась на днях в. Там пришлось срочно спасать детёныша ондатры, который заблудился в детском саду, где же ещё. Зверёк попал в “карман” строения, и выбраться оттуда самостоятельно он не мог. “Перед воспитателями встала серьезная задача: обезопасить детей и при этом не навредить животному”, — рассказали в местном зоопарке, куда обратилось руководство детского сада. Сотрудники зоопарка срочно выехали на место. “Малыш был уже подрощенным, вполне способным к самостоятельной жизни, но очень напуганным. По нашим оценкам, он провел взаперти около суток без еды. Специалисты зоопарка действовали быстро и аккуратно. Животное было поймано без стресса для него и помещено в специальную переноску. Визуальный осмотр показал, что малыш абсолютно здоров и готов к возвращению в родную стихию”, — рассказали в зоопарке. Малыша перевезли на берег речки и отпустили. Правда, убегать он не торопился. “Этот момент тронул всех! Зверек не растерялся — уверенно поплавал, а затем с аппетитом принялся щипать травку. Он успел изрядно проголодаться”, — добавили на странице зоопарка. И на всякий случай напомнили: дикие звери, даже такие милые, как ондатры, могут испытывать сильный стресс и защищаться. Поэтому в такой ситуации лучше вызвать специалиста.К слову, о ЧП. Рубрика “никогда такого не было, и вот опять”. На днях жительницапостирала в машинке своего котенка. К счастью, стирался он недолго. “Котенок, видимо, решил провести тест-драйв бытовой техники и запрыгнул в стиральную машинку в тот короткий период, когда хозяйка отвлеклась. Только после нажатия кнопки «пуск» и жалобного мяуканья из недр машинки обнаружилось, что в ворохе белья стирается и пушистый проказник. Стирка была экстренно приостановлена, а на помощь вызваны спасатели”, — пишут на странице спасательного департамента. Там добавили, что малыша, “слегка перепуганного, мокрого, но благоухающего и абсолютно невредимого”, аккуратно достали из стирки и передали хозяйке. С ним всё хорошо. “Спасатели рекомендуют: перед запуском стиральной машины обязательно убедитесь, что все пушистики вашего дома находятся на своих местах или на расстоянии вытянутой лапки от бытовой техники”, — напомнили в ведомстве.И напоследок — коротко о главном событии в мировой политике. Новый премьерЭнди Бернем заявил журналистам, что его собака не будет переезжать в резиденцию в. Причина, думаю, всем понятна: в резиденции на Даунинг-стрит с 2011 года живёт обожаемый британцами главный мышелов кот Ларри, который повидал на своём кошачьем веку уже шесть премьеров. Новый премьер считает, что его пёс, метис пуделя по имени Аксель, вряд ли поладит с котом Ларри. И добавил, что и британцы вряд ли будут рады, если Аксель нарушит покой Ларри. После того, как новость разлетелась в СМИ, кот Ларри отреагировал на это в своих соцсетях. “Чертовски верно”, — такое сообщение появилось в его аккаунте. А я, как борец за справедливость, теперь жду реакции Акселя, которому вообще-то из-за всех этих политических интриг предстоит расставание с хозяином. Считаю, Акселю необходимо завести собственный аккаунт и настаивать на выделении жилплощади рядом со своим человеком. По-мяуму, для политика это будет стратегически верное решение.Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе.Ваша Майя, чау-мяу».Мероприятие для возрастной категории 18+