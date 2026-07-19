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В Екатеринбурге дальнобойщики помогли спасти застрявшего между контейнерами котёнка
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Лето, вам некогда, поэтому я очень быстро расскажу о добрых событиях этой недели. Но, как обычно, не обошлось без возмуртительных. Я бы даже сказала, амуральных!
Начну с родного Екотеринбурга. На днях одному очень маленькому пушистому любителю приключений повезло встретить на своем пути неравнодушных людей. Крохотный котёнок решил застрять между огромными грузовыми контейнерами на задворках торгового центра. Котёнка слышали несколько дней. И только суровый водитель длинномерного грузовика, вернувшийся из очередного рейса поздним вечером, вызвал спасателя. На место срочно выехал волонтёр моего любимого “ЗооСпаса”. Котёнка ему удалось обнаружить не сразу — малыш застрял в узкой щели между мощными железнодорожными контейнерами, и добраться до него было непросто. Спасатель взбирался на крышу, подползал под контейнер снизу… Потребовалось несколько попыток. “Мне всё-таки удалось подтянуться и двумя пальцами ухватить моего котёныша за ухо. Счастье, что он не вырывается. За ухо, потом за всю голову, и вот он вынулся у меня. И я уже стою на земле с котёнком в руках. Водители выразили радость и сказали, что могут забрать котенка с собой — скоро они тронутся обратно к себе, они из Оренбурга. И бывали случаи, когда они везли в кабине какую-нибудь собаку, подобранную на трассе”, — пишет волонтер. И я уже представила эту картину, как по суровой уральской трассе едет суровый дальнобойщик и рядом с ним суровый крошечный штурман, которого едва заметно на сиденье. Но спасатель принял, пожалуй, верное решение — передать спасёныша, который много дней провел в заточении, под присмотр специалистов. Кто знает, может малыш ещё дождётся своего сурового хозяина…
А хозяева бывают порой совершенно не хозяева, а даже не знаю, как назвать. В том же “ЗооСпасе” рассказали, как на днях в Екотеринбурге снимали с дерева домашнего котёнка. Вероятно, он сбежал на прогулке, взобрался на высокое дерево и оказался в ловушке — малыш, как выяснилось, был на поводке, и запутался в ветках. Он просидел на дереве почти сутки во время сильных ливней. Если бы не горожане, которые услышали котика и вызвали спасателя, неизвестно, сколько времени он бы провел на своем коротком поводке под проливными дождями…
Дожди этим летом, конечно, доставили немало хлопот. Так, из-за небывалого паводка в селе Килачевское в Свердловской области жителям пришлось спасать целое стадо коров и телят. Там река перекрыла единственную дорогу, ведущую к молочному комплексу, поэтому животных перевозили в тележках с помощью тягачей, а телят пришлось нести на руках! “…Поток прорвался в несколько коровников, расположенных в низине. За несколько часов вода поднялась по колено взрослым животным и по живот молодняку. Пришлось экстренно грузить коров в тележки и, подцепив к тягачам, перевозить через бушующую реку. Маленьких телят выносили из стойла на руках. К счастью, всех удалось спасти", — пишет “РГ”. После эвакуации спасённых животных развезли по соседним фермам. Кс-кстати, как уточняют коллеги, эти буренки не простые, а племенные — голштинцы, рекордсмены по надоям. Каждая в среднем выдает в год более 15 тонн молока! Очень полезные животные, по-мяуму.
Ещё одна трогательная история спасения произошла на днях в Ростовской области. В городе Шахты наградили пятилетнего мальчика Тимофея, который вместе со своим папой спас рыжего котёнка. Как рассказали в МурЧС, котёнок провалился в трёхметровый технический колодец. “Услышав жалобное мяуканье, мальчик не смог остаться в стороне. Несмотря на травму ноги, отец Тимофея помог сыну безопасно спуститься в узкий колодец, страховал его и руководил спасением. Через несколько минут пушистый малыш оказался на свободе, а позже обрел новый дом в семье Черепановых, где получил кличку Абрикос”, — рассказали в ведомстве. Мальчика пригласили в пожарную часть и вручили ему грамоту. А ещё провели экскурсию и рассказали о работе пожарных. “Когда ребенок с ранних лет проявляет сострадание и готовность прийти на помощь, это заслуживает самого искреннего уважения. Такие поступки формируют настоящих людей”, — добавили спасатели.
А напоследок — возмуртительная история, как и обещала. В Нижегородской области сотрудники ФСИН задержали… кота. И даже назвали его “усатым наркокурьером”, без суда и следствия, как говорится. “Кота-наркокурьера задержали в Нижегородской области. На животном сотрудники исправительного учреждения обнаружили два самодельных тканевых ошейника с запрещенными веществами. Усатый курьер должен был незаметно пробраться и доставить нелегальную посылку осужденным. Но бдительные сотрудники предотвратили попытку передачи наркотических средств”, — пишут в канале ведомства. Кота обнюхала служебная собака, что само по себе добавило стресса, и разрешила его задержать. “После изъятия запрещенных веществ сотрудники убедились, что с пушистым злоумышленником все в порядке, после чего он был отпущен на свободу”, — добавили в ведомстве. Но я, как защитница кошачьих прав, вынуждена заявить: называть злоумышленником кота, которого в своих преступных целях использовали какие-то очень нехорошие люди, нельзя!
Требую защитить его честь, достоинство и деловую репутацию, а также признать пострадавшим в этой истории. И, разумеется, возместить моральный ущерб бедному коту, который гулял сам по себе и ничего не подозревал о преступных махинациях. Так что отправляю ему лучи поддержки, жму лапу и советую больше не связываться с плохой компанией.
Берегите друг друга, котики. Справедливости и добра нам всем на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
Начну с родного Екотеринбурга. На днях одному очень маленькому пушистому любителю приключений повезло встретить на своем пути неравнодушных людей. Крохотный котёнок решил застрять между огромными грузовыми контейнерами на задворках торгового центра. Котёнка слышали несколько дней. И только суровый водитель длинномерного грузовика, вернувшийся из очередного рейса поздним вечером, вызвал спасателя. На место срочно выехал волонтёр моего любимого “ЗооСпаса”. Котёнка ему удалось обнаружить не сразу — малыш застрял в узкой щели между мощными железнодорожными контейнерами, и добраться до него было непросто. Спасатель взбирался на крышу, подползал под контейнер снизу… Потребовалось несколько попыток. “Мне всё-таки удалось подтянуться и двумя пальцами ухватить моего котёныша за ухо. Счастье, что он не вырывается. За ухо, потом за всю голову, и вот он вынулся у меня. И я уже стою на земле с котёнком в руках. Водители выразили радость и сказали, что могут забрать котенка с собой — скоро они тронутся обратно к себе, они из Оренбурга. И бывали случаи, когда они везли в кабине какую-нибудь собаку, подобранную на трассе”, — пишет волонтер. И я уже представила эту картину, как по суровой уральской трассе едет суровый дальнобойщик и рядом с ним суровый крошечный штурман, которого едва заметно на сиденье. Но спасатель принял, пожалуй, верное решение — передать спасёныша, который много дней провел в заточении, под присмотр специалистов. Кто знает, может малыш ещё дождётся своего сурового хозяина…
А хозяева бывают порой совершенно не хозяева, а даже не знаю, как назвать. В том же “ЗооСпасе” рассказали, как на днях в Екотеринбурге снимали с дерева домашнего котёнка. Вероятно, он сбежал на прогулке, взобрался на высокое дерево и оказался в ловушке — малыш, как выяснилось, был на поводке, и запутался в ветках. Он просидел на дереве почти сутки во время сильных ливней. Если бы не горожане, которые услышали котика и вызвали спасателя, неизвестно, сколько времени он бы провел на своем коротком поводке под проливными дождями…
Дожди этим летом, конечно, доставили немало хлопот. Так, из-за небывалого паводка в селе Килачевское в Свердловской области жителям пришлось спасать целое стадо коров и телят. Там река перекрыла единственную дорогу, ведущую к молочному комплексу, поэтому животных перевозили в тележках с помощью тягачей, а телят пришлось нести на руках! “…Поток прорвался в несколько коровников, расположенных в низине. За несколько часов вода поднялась по колено взрослым животным и по живот молодняку. Пришлось экстренно грузить коров в тележки и, подцепив к тягачам, перевозить через бушующую реку. Маленьких телят выносили из стойла на руках. К счастью, всех удалось спасти", — пишет “РГ”. После эвакуации спасённых животных развезли по соседним фермам. Кс-кстати, как уточняют коллеги, эти буренки не простые, а племенные — голштинцы, рекордсмены по надоям. Каждая в среднем выдает в год более 15 тонн молока! Очень полезные животные, по-мяуму.
Ещё одна трогательная история спасения произошла на днях в Ростовской области. В городе Шахты наградили пятилетнего мальчика Тимофея, который вместе со своим папой спас рыжего котёнка. Как рассказали в МурЧС, котёнок провалился в трёхметровый технический колодец. “Услышав жалобное мяуканье, мальчик не смог остаться в стороне. Несмотря на травму ноги, отец Тимофея помог сыну безопасно спуститься в узкий колодец, страховал его и руководил спасением. Через несколько минут пушистый малыш оказался на свободе, а позже обрел новый дом в семье Черепановых, где получил кличку Абрикос”, — рассказали в ведомстве. Мальчика пригласили в пожарную часть и вручили ему грамоту. А ещё провели экскурсию и рассказали о работе пожарных. “Когда ребенок с ранних лет проявляет сострадание и готовность прийти на помощь, это заслуживает самого искреннего уважения. Такие поступки формируют настоящих людей”, — добавили спасатели.
А напоследок — возмуртительная история, как и обещала. В Нижегородской области сотрудники ФСИН задержали… кота. И даже назвали его “усатым наркокурьером”, без суда и следствия, как говорится. “Кота-наркокурьера задержали в Нижегородской области. На животном сотрудники исправительного учреждения обнаружили два самодельных тканевых ошейника с запрещенными веществами. Усатый курьер должен был незаметно пробраться и доставить нелегальную посылку осужденным. Но бдительные сотрудники предотвратили попытку передачи наркотических средств”, — пишут в канале ведомства. Кота обнюхала служебная собака, что само по себе добавило стресса, и разрешила его задержать. “После изъятия запрещенных веществ сотрудники убедились, что с пушистым злоумышленником все в порядке, после чего он был отпущен на свободу”, — добавили в ведомстве. Но я, как защитница кошачьих прав, вынуждена заявить: называть злоумышленником кота, которого в своих преступных целях использовали какие-то очень нехорошие люди, нельзя!
Фото: пресс-служба ФСИН
Требую защитить его честь, достоинство и деловую репутацию, а также признать пострадавшим в этой истории. И, разумеется, возместить моральный ущерб бедному коту, который гулял сам по себе и ничего не подозревал о преступных махинациях. Так что отправляю ему лучи поддержки, жму лапу и советую больше не связываться с плохой компанией.
Берегите друг друга, котики. Справедливости и добра нам всем на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
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— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
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