Свердловский медицинский колледж бьёт рекорды популярности у абитуриентов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Абитуриенты в этом году штурмуют свердловский областной медицинский колледж. Отмечается рост популярности его у вчерашних школьников — на данный момент в приёмную комиссию подано уже шесть с половиной тысяч заявлений.Как отмечает официальный интернет-орган регионального Минздрава «Здоровье уральцев», большинство желающих учиться в медколледже несут не копии документов, а оригиналы. Из этого делается логичный вывод, что они намереваются поступать именно в это учебное заведение и ни в какое другое.Всего в медицинском колледже предусмотрено почти четыре тысячи бюджетных мест и больше двух с половиной тысяч — на платной форме обучения.«Здоровье уральцев» напоминает график работы приёмных комиссий:— и в Екатеринбурге, и в филиалах медколледжа приём потенциальных студентов ведётся с девяти утра до пяти вечера (по пятницам до четырёх, а в субботу — до двух часов дня). Мероприятие для возрастной категории 18+