В Екатеринбурге досрочно открыли улицу Куйбышева

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Движение по улице перекрывали в мае для строительства под ней пешеходного тоннеля, заявлялось, что перекрытие продлится до 15 августа.Однако улицу открыли на две недели раньше. В мэрии назвали это подарком на День города (отмечается сегодня). Мероприятие для возрастной категории 18+