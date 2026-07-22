Два екатеринбуржца получили реальные сроки за смертельное избиение

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор двум местным жителям. Они признаны виновными в том, что до смерти забили своего собутыльника.На скамье подсудимых оказались Дмитрий Фляк 1996 года рождения и Евгений Сторожев 1982 года рождения. В ночь со 2 на 3 ноября прошлого года они распивали алкоголь со своим знакомым. Мирно не сиделось и два собутыльника начали методично избивать своего знакомого. Избиение продолжалось двое суток — изуверы наносили удары руками и ногами куда попало — по голове, по корпусу, не жалея сил. В итоге врачи зафиксировали у потерпевшего черепно-мозговую травму с переломом затылочной кости, тяжёлый ушиб головного мозга и множественные переломы рёбер.Два месяца несчастный пролежал в больнице, но врачи не смогли его спасти. Не придя в сознание, мужчина скончался.Фигуранты уголовного дела свою вину отрицали и пытались обелить себя, уверяя, будто погибший был сильно пьян, постоянно падал и ударялся о мебель и стены. Но государственный обвинитель представил в суде такие неопровержимые улики, что все эти отговорки рассыпались в прах. В итоге каждого осуждённого отправили в колонию строгого режима на восемь лет. Но на этом их наказания не закончились: суд обязал обоих выплатить матери погибшего по миллиону рублей за моральный вред. Плюс к этому они солидарно должны возместить расходы на похороны — более 159 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+