«Вора в законе» будут судить в Свердловской области





рассказали в ведомстве. «По версии следствия, обвиняемый, известный в криминальной среде как "Гия Свердловский", в ноябре 2008 года был наделен уголовным статусом так называемого "вора в законе"»,





– отметил полковник Горелых. «Оперативное сопровождение дела осуществляли сыщики ОБОП УУР ГУ МВД области совместно с коллегами из ФСБ. Силовую поддержку ОВД оказывали бойцы СОБР Росгвардии. В ходе обыска по месту жительства и в офисе фигуранта оперуполномоченными изъяты предметы криминальной субкультуры, а также денежные средства в размере 41 000 долларов США. В ходе следствия проведен значительный объем процессуальных действий на территории нескольких субъектов нашей страны, собрана обширная доказательственная база. Все собранные материалы составили 6 томов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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