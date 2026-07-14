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«Вора в законе» будут судить в Свердловской области

15.20 Вторник, 21 июля 2026
Фото: Прокуратура Свердловской области
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Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Георгия Акоева, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии – по статье 210.1 УК РФ.

«По версии следствия, обвиняемый, известный в криминальной среде как "Гия Свердловский", в ноябре 2008 года был наделен уголовным статусом так называемого "вора в законе"»,

рассказали в ведомстве.


Согласно материалам дела, Акоев разрешал споры в «воровской» среде, назначал криминальные статусы и контролировал «общак» (преступную кассу).

Рассматривать уголовное дело будет Свердловский областной суд.

Дополнено (15.53 21 июля 2026 года): Как сообщил Вечерним ведомостям руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, резонансное уголовное дело на протяжении восьми месяцев вёл опытный следователь ГСУ регионального главка полиции подполковник юстиции Иван Филькин, на счету которого более 20 раскрытых уголовных дел в сфере борьбы с бандитизмом и оргпреступностью.

«Оперативное сопровождение дела осуществляли сыщики ОБОП УУР  ГУ МВД области совместно с коллегами из ФСБ. Силовую поддержку ОВД оказывали бойцы СОБР Росгвардии. В ходе обыска по месту жительства и в офисе фигуранта оперуполномоченными изъяты предметы криминальной субкультуры, а также денежные средства в размере 41 000 долларов США. В ходе следствия проведен значительный объем процессуальных действий на территории нескольких субъектов нашей страны, собрана обширная доказательственная база. Все собранные материалы составили 6 томов»,

– отметил полковник Горелых.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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15:20 «Вора в законе» будут судить в Свердловской области
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13:30 Жительницу Первоуральска оштрафовали за фиктивную регистрацию мигрантов
13:24 Во время непогоды в Заречном погиб человек
12:32 Пенсионер из Екатеринбурга отдал мошенникам 7,45 миллиона рублей
11:48 Свердловское МЧС заявило об улучшении паводковой ситуации
11:27 Жителя Артёмовского обвиняют в хищении двух телефонов на вокзале Екатеринбурга
10:38 В Верхней Пышме из-за взятки оштрафовали мебельную фабрику
10:22 Екатеринбуржца отправили в колонию за продажу несуществующей приставки
09:34 В Екатеринбурге водитель на «Ладе» сбил девятилетнего мальчика на велосипеде
21:09 Экскурсия на электросамокатах исследует берега Шарташа
20:50 Бывшего чиновника-агронома екатеринбургский суд надолго отправил за решётку
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20:02 Жителя Пышминского района лишили машины в пользу государства
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