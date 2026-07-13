Госавтоинспекция Екатеринбурга подвела итоги рейда «Безопасная дорога»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге завершилось профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», которое инспекторы проводили три дня — с 17 по 19 июля. Итоговые цифры радости не вызывают.За указанную трёхдневку автоинспекторы зафиксировали больше 477 нарушений правил дорожного движения в разных районах города. Четверо водителей попались на пьяной езде — им теперь грозит серьёзный штраф и лишение прав. Ещё 20 человек управляли машинами вообще без удостоверения, а трое сели за руль, будучи уже лишёнными прав. Семь автомобилистов отказались от медицинского освидетельствования, когда это было нужно по закону — и это тоже тянет на отдельную статью. Но самый тревожный случай — в отношении одного водителя уже возбудили уголовное дело за повторную пьянку за рулём. Теперь ему светит не просто штраф, а вполне реальная статья Уголовного кодекса.Рейды продолжатся, предупреждают в городской Госавтоинспекции, в надежде, что таким дополнительным напоминанием сподвигнут водителей ответственней относиться к правилам дорожного движения (а, значит, к безопасности собственной и окружающих). Мероприятие для возрастной категории 18+