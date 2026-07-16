Вода смывает дороги в Сысертском и Туринском районах

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Из-за разгула стихии сразу в двух районах Свердловской области ввели ограничения для водителей. Об этом предупреждают в областной Госавтоинспекции.В Сысертском районе вода вышла на трассу на 55-м километре дороги «Арамиль — Андреевка», поэтому движение там полностью перекрыли в обе стороны для всех машин — от легковушек до фур. Объехать проблемный участок можно по федеральной трассе М-5 «Урал».Не лучше ситуация и в Туринском районе, где подтопило сразу два отрезка. Первый — это подъезд к деревне Казакова от дороги «Туринск — Урусово — Благовещенское — Кондрахино», начиная от нулевого и до первого километра. Здесь объезда нет, так что местным жителям придётся либо ждать спада воды, либо искать другие пути самостоятельно. Второй участок — на трассе «Чекуново — Смычка» с 0 по 2 километр, но здесь объезд организовали через посёлок Смычка.Как уверяют в свердловской Госавтоинспекции, на всех затопленных местах уже выставили временные дорожные знаки, предупреждающие щиты и блокирующие заграждения, чтобы никто случайно не заехал в воду. Специалисты следят за обстановкой, но когда дороги снова откроют, пока не уточняется — информацию пообещали дать дополнительно. Мероприятие для возрастной категории 18+