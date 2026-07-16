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Прокуратура назвала причины ЧП с цистерной под Седельниково в мае
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Уральская транспортная прокуратура сообщила об итогах проверки в связи со сходом с путей цистерны грузового поезда на станции Седельниково Свердловской железной дороги 11 мая 2026 года.
По итогам проверки начальника Свердловской дирекции тяги привлекли к дисциплинарной ответственности, а с причастными к ЧП работниками провели дополнительный инструктаж. Также двое виновных были привлечены к административной ответственности по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Мероприятие для возрастной категории 18+
«Установлено, что сход цистерны допущен в связи с нарушениями локомотивной бригадой требований правил технической эксплуатации железных дорог, выразившимися в неправильном расцеплении автосцепок между локомотивом и первым вагоном»,
– рассказали в ведомстве.
По итогам проверки начальника Свердловской дирекции тяги привлекли к дисциплинарной ответственности, а с причастными к ЧП работниками провели дополнительный инструктаж. Также двое виновных были привлечены к административной ответственности по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Мероприятие для возрастной категории 18+
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