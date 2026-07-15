Жителя Пышминского района лишили машины в пользу государства

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Камышловском районном суде вынесли вердикт 42-летнему водителю из Пышминского района. Он оказался виновен в неоднократных поездках за рулём в пьяном состоянии.Как выяснилось в зале суда, в апреле текущего года нарушитель на своей «Дэу Нексии» лихо свернул с улицы Заводской на Комсомольскую в посёлке Пышма и покатил по грунтовке. Его поведение на дороге не оставляло сомнений у инспекторов Госавтоинспекции и подтвердилось после его остановки: от мужчины разило перегаром, он шатался и говорил с запинками. Правоохранители тут же отправили его на медосвидетельствование, которое официально подтвердило состояние опьянения.Самое обидное, что горе-водитель уже попадался на подобном нарушении в июле 2024 года. Тогда мировой судья оштрафовал его на 30 тысяч рублей и запретил садиться за руль на 1 год и 8 месяцев. Похоже, урок не пошёл впрок: спустя меньше года он снова нарушил закон. Теперь же наказание оказалось куда серьёзнее — суд назначил 300 часов обязательных работ и запретил управлять любым транспортом целых два года.Помимо этого судья принял решение изъять «Дэу Нексию» в доход государства на основании пункта «д» части 1 статьи 104 Уголовного кодекса. Это означает, что машину у нарушителя забрали окончательно и бесповоротно. Теперь ему придется передвигаться только пешком или на общественном транспорте, а его автомобиль пополнит государственную казну. Мероприятие для возрастной категории 18+