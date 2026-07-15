Возрастное ограничение 18+

Жителя Пышминского района лишили машины в пользу государства

20.02 Понедельник, 20 июля 2026
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Камышловском районном суде вынесли вердикт 42-летнему водителю из Пышминского района. Он оказался виновен в неоднократных поездках за рулём в пьяном состоянии.

Как выяснилось в зале суда, в апреле текущего года нарушитель на своей «Дэу Нексии» лихо свернул с улицы Заводской на Комсомольскую в посёлке Пышма и покатил по грунтовке. Его поведение на дороге не оставляло сомнений у инспекторов Госавтоинспекции и подтвердилось после его остановки: от мужчины разило перегаром, он шатался и говорил с запинками. Правоохранители тут же отправили его на медосвидетельствование, которое официально подтвердило состояние опьянения.

Самое обидное, что горе-водитель уже попадался на подобном нарушении в июле 2024 года. Тогда мировой судья оштрафовал его на 30 тысяч рублей и запретил садиться за руль на 1 год и 8 месяцев. Похоже, урок не пошёл впрок: спустя меньше года он снова нарушил закон. Теперь же наказание оказалось куда серьёзнее — суд назначил 300 часов обязательных работ и запретил управлять любым транспортом целых два года.
Помимо этого судья принял решение изъять «Дэу Нексию» в доход государства на основании пункта «д» части 1 статьи 104 Уголовного кодекса. Это означает, что машину у нарушителя забрали окончательно и бесповоротно. Теперь ему придется передвигаться только пешком или на общественном транспорте, а его автомобиль пополнит государственную казну.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Красноуральские братья докатились на мопеде до административного ареста
15 июля 2026
Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве в 2003 году в Екатеринбурге
20 июля 2026
Один человек погиб и ещё четверо пострадали в ДТП в Сысертском районе
16 июля 2026
За сутки в Свердловской области от вождения отстранили 65 человек
15 июля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

От дождевого паводка в Свердловской области пострадали 75 населённых пунктов

Промежуточные итоги наводнения на Среднем Урале
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:09 Экскурсия на электросамокатах исследует берега Шарташа
20:50 Бывшего чиновника-агронома екатеринбургский суд надолго отправил за решётку
20:31 Вода смывает дороги в Сысертском и Туринском районах
20:02 Жителя Пышминского района лишили машины в пользу государства
18:59 «Ожившим» камням посвятят фестиваль «Грани» в Екатеринбурге
18:58 Антоха МС бесплатно выступит на «Лете с МТС» в Екатеринбурге
18:34 Более 660 деток пополнили количество жителей Свердловской области
18:03 В Заречном полицейские охотились за наркодельцами, а задержали курьеров мошенников
17:28 Пермский подросток проехал на сцепке вагона более 400 километров и оказался в Екатеринбурге
17:12 Свердловские спасатели отчитались о паводковой ситуации на 20 июля
16:22 Облсуд поставил точку в деле экс-сотрудника нижнетагильской ИК-12
16:00 В посёлке Большой Исток 17-летний подросток на «ИЖе» попал в ДТП
15:00 Спрос на ноутбуки и планшеты в Екатеринбурге растёт быстрее цен
14:45 Россельхознадзор опять не уведомили о поставке овощей в Екатеринбург
13:31 Паслер сообщил об отставке главы Первоуральска Игоря Кабца
13:19 Из-за шумных подростков в екатеринбургском дворе возбудили уголовное дело
12:24 Люди меньше доверяют брендам, скрывающим использование ИИ в рекламе
11:42 После гибели трёх человек в свердловском селе Курки возбудили уголовное дело
11:08 Прокуратура проверяет краснотурьинское предприятие в связи с гибелью работника
11:01 Граффити с изображением Николая Коляды спонтанно появилось в Екатеринбурге
10:31 Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве в 2003 году в Екатеринбурге
10:12 В Кабардино-Балкарии нашли тело упавшей с обрыва туристки из Свердловской области
09:42 Только 8% уральских компаний оказались готовы к аутичным сотрудникам
21:24 Туристка из Свердловской области погибла, упав с обрыва в Кабардино-Балкарии
18:18 Участок трассы М-12 до Тюмени планируют открыть в декабре
17:29 МЧС вновь предупредило жителей Свердловской области о грозах, ливнях и сильном ветре
Все новости Свердловской области
12:03 В Пироговском университете рассказали, как стресс меняет внешность
11:57 Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%
19:46 Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
Все новости России и мира
21:09 Экскурсия на электросамокатах исследует берега Шарташа
20:50 Бывшего чиновника-агронома екатеринбургский суд надолго отправил за решётку
20:31 Вода смывает дороги в Сысертском и Туринском районах
20:02 Жителя Пышминского района лишили машины в пользу государства
18:59 «Ожившим» камням посвятят фестиваль «Грани» в Екатеринбурге
18:58 Антоха МС бесплатно выступит на «Лете с МТС» в Екатеринбурге
18:34 Более 660 деток пополнили количество жителей Свердловской области
18:03 В Заречном полицейские охотились за наркодельцами, а задержали курьеров мошенников
17:28 Пермский подросток проехал на сцепке вагона более 400 километров и оказался в Екатеринбурге
17:12 Свердловские спасатели отчитались о паводковой ситуации на 20 июля
16:22 Облсуд поставил точку в деле экс-сотрудника нижнетагильской ИК-12
16:00 В посёлке Большой Исток 17-летний подросток на «ИЖе» попал в ДТП
15:00 Спрос на ноутбуки и планшеты в Екатеринбурге растёт быстрее цен
14:45 Россельхознадзор опять не уведомили о поставке овощей в Екатеринбург
13:31 Паслер сообщил об отставке главы Первоуральска Игоря Кабца
13:19 Из-за шумных подростков в екатеринбургском дворе возбудили уголовное дело
12:24 Люди меньше доверяют брендам, скрывающим использование ИИ в рекламе
11:42 После гибели трёх человек в свердловском селе Курки возбудили уголовное дело
11:08 Прокуратура проверяет краснотурьинское предприятие в связи с гибелью работника
11:01 Граффити с изображением Николая Коляды спонтанно появилось в Екатеринбурге
10:31 Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве в 2003 году в Екатеринбурге
10:12 В Кабардино-Балкарии нашли тело упавшей с обрыва туристки из Свердловской области
09:42 Только 8% уральских компаний оказались готовы к аутичным сотрудникам
21:24 Туристка из Свердловской области погибла, упав с обрыва в Кабардино-Балкарии
18:18 Участок трассы М-12 до Тюмени планируют открыть в декабре
17:29 МЧС вновь предупредило жителей Свердловской области о грозах, ливнях и сильном ветре
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK