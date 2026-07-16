Возрастное ограничение 18+
Свердловские спасатели отчитались о паводковой ситуации на 20 июля
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В главном управлении МЧС по Свердловской области сообщают, что паводковые воды по-прежнему покрывают территории 28 муниципалитетов, однако повсеместно наблюдается постепенный спад воды.
Согласно последним данным, в регионе продолжают работать восемь пунктов временного размещения: четыре в Ирбитском муниципальном округе, три в городском округе Ирбит и один в Камышловском городском округе.
За последние сутки от паводковых вод полностью освободились 15 жилых домов и 57 приусадебных участков в четырёх населённых пунктах пяти муниципальных образований.
Оперативные группы ведомства и местные комиссии круглосуточно контролируют гидрологическую обстановку. На водных объектах продолжают работать временные гидропосты, с которых каждые три часа снимаются контрольные показания. Спасатели проводят подворовые обходы, организуют лодочные переправы для изолированных населённых пунктов и оказывают адресную помощь жителям. За сутки специалисты МЧС доставили пострадавшим 91 продуктовый набор.
В муниципалитетах продолжается расчистка русел рек и дренажных систем, вывоз мусора, а также оценка состояния мостовых переходов. Специалисты Роспотребнадзора начали дезинфекцию пострадавших территорий и организовали профилактическую вакцинацию населения.
Отмечается, что наиболее напряжённая обстановка сохраняется в городском округе Верх-Нейвинский, а также в Серовском и Полевском муниципальных образованиях – это связано с прохождением волны добегания, увеличенными сбросами с гидротехнических сооружений и выпадением осадков.
В работах в зоне чрезвычайной ситуации задействованы 543 человека и 159 единиц техники. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно последним данным, в регионе продолжают работать восемь пунктов временного размещения: четыре в Ирбитском муниципальном округе, три в городском округе Ирбит и один в Камышловском городском округе.
«В них временно проживают 86 человек, в том числе 27 детей. Всего с начала паводка из зон подтопления вывезли 407 человек, включая 97 детей – остальные пострадавшие разместились у родственников и знакомых»,
– уточнили в ведомстве.
За последние сутки от паводковых вод полностью освободились 15 жилых домов и 57 приусадебных участков в четырёх населённых пунктах пяти муниципальных образований.
Оперативные группы ведомства и местные комиссии круглосуточно контролируют гидрологическую обстановку. На водных объектах продолжают работать временные гидропосты, с которых каждые три часа снимаются контрольные показания. Спасатели проводят подворовые обходы, организуют лодочные переправы для изолированных населённых пунктов и оказывают адресную помощь жителям. За сутки специалисты МЧС доставили пострадавшим 91 продуктовый набор.
В муниципалитетах продолжается расчистка русел рек и дренажных систем, вывоз мусора, а также оценка состояния мостовых переходов. Специалисты Роспотребнадзора начали дезинфекцию пострадавших территорий и организовали профилактическую вакцинацию населения.
Отмечается, что наиболее напряжённая обстановка сохраняется в городском округе Верх-Нейвинский, а также в Серовском и Полевском муниципальных образованиях – это связано с прохождением волны добегания, увеличенными сбросами с гидротехнических сооружений и выпадением осадков.
В работах в зоне чрезвычайной ситуации задействованы 543 человека и 159 единиц техники. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
4 дома освободились от воды, 41 затопило: паводковая ситуация в Свердловской области за сутки
19 июля 2026
19 июля 2026
В Ирбитском районе ввели режим ЧС из-за паводка
12 июля 2026
12 июля 2026