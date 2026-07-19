Возрастное ограничение 18+
Свердловское МЧС заявило об улучшении паводковой ситуации
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Паводковая обстановка в Свердловской области постепенно улучшается, сообщает главное управление МЧС по региону.
Специалисты продолжают следить за гидрологической ситуацией. По данным ведомства, за последние сутки от воды полностью освободились 45 жилых домов и 350 приусадебных участков в десяти населённых пунктах.
В регионе продолжают работать 12 лодочных переправ – с их помощью людей перевозят к месту работы и обратно. Продолжаются подворовые обходы, оказывается адресная помощь: спасатели доставляют продуктовые наборы, бутилированную воду и медикаменты, также обеспечивается транспортное сообщение по заявкам жителей.
Продолжаются работы по укреплению насыпных дамб. Так, за прошедшие сутки на Верх-Нейвинском малом пруду отсыпали гребень дамбы, завезя 28 кубометров грунта.
Вместе с тем в МЧС предупреждают, что в ближайшие дни на отдельных участках возможен незначительный подъём уровня воды. Мероприятие для возрастной категории 18+
Специалисты продолжают следить за гидрологической ситуацией. По данным ведомства, за последние сутки от воды полностью освободились 45 жилых домов и 350 приусадебных участков в десяти населённых пунктах.
В регионе продолжают работать 12 лодочных переправ – с их помощью людей перевозят к месту работы и обратно. Продолжаются подворовые обходы, оказывается адресная помощь: спасатели доставляют продуктовые наборы, бутилированную воду и медикаменты, также обеспечивается транспортное сообщение по заявкам жителей.
Продолжаются работы по укреплению насыпных дамб. Так, за прошедшие сутки на Верх-Нейвинском малом пруду отсыпали гребень дамбы, завезя 28 кубометров грунта.
Вместе с тем в МЧС предупреждают, что в ближайшие дни на отдельных участках возможен незначительный подъём уровня воды. Мероприятие для возрастной категории 18+
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