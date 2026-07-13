Возрастное ограничение 18+
В Верхней Салде запретили использовать воду из-под крана из-за превышения аммиака
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Жителям Верхней Салды временно запретили использовать воду из-под крана после выявления превышения допустимой концентрации аммиака в системе централизованного водоснабжения. Ограничение будет действовать до особого распоряжения.
Как сообщили в администрации Верхнесалдинского муниципального округа, водопроводную воду нельзя использовать для питья, приготовления пищи, мытья посуды, овощей и фруктов, а также для гигиенических процедур и поения домашних животных.
По результатам исследований специалисты Роспотребнадзора рекомендовали использовать воду из-под крана только для смыва в санузлах. Для питьевых и бытовых нужд жителям советуют пользоваться бутилированной или привозной водой. В городе организовали подвоз воды.
При появлении признаков отравления, таких как тошнота, головокружение или слабость, жителям рекомендуют обратиться за медицинской помощью.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в администрации Верхнесалдинского муниципального округа, водопроводную воду нельзя использовать для питья, приготовления пищи, мытья посуды, овощей и фруктов, а также для гигиенических процедур и поения домашних животных.
По результатам исследований специалисты Роспотребнадзора рекомендовали использовать воду из-под крана только для смыва в санузлах. Для питьевых и бытовых нужд жителям советуют пользоваться бутилированной или привозной водой. В городе организовали подвоз воды.
При появлении признаков отравления, таких как тошнота, головокружение или слабость, жителям рекомендуют обратиться за медицинской помощью.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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