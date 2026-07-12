МЧС вновь предупредило жителей Свердловской области о грозах, ливнях и сильном ветре

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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20 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра до 18 м/с, предупредили в МЧС России по Свердловской области.Спасатели рекомендуют жителям Свердловской области соблюдать меры безопасности во время непогоды. Следует держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и линий электропередачи, закрыть дома окна и отключить электроприборы во время грозы. При ухудшении погоды на водоемах необходимо немедленно покинуть акваторию, водителям советуют переждать непогоду в безопасном месте, а владельцам частных домов проверить ливневую канализацию и дренажные системы.Это уже не первое предупреждение спасателей за последние дни. Ранее МЧС России по Свердловской области сообщало, что 18 и 19 июля в отдельных районах региона ожидались очень сильные дожди и ливни.Мероприятие для возрастной категории 18+