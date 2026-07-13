Более 660 деток пополнили количество жителей Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За минувшие семь дней в Свердловской области случилось пополнение в количестве 665 малышей. Статистикой рождаемости традиционно поделился областной Минздрав через свой официальный ресурс «Здоровье уральцев».Среди новорожденных перевес у будущих мужчин: из появившихся на свет в период с 13 по 19 июля 335 мальчиков и 330 девочек. Среди малюток — пять пар близнецов, которые сразу удвоили счастье своих семей.Большинство родов — 442 случая — приняли в перинатальных центрах Екатеринбурга, где работают самые опытные врачи. Ещё 126 рожениц доверились специалистам межмуниципальных центров, которые тоже справились на отлично. Был и уникальный случай — одни роды приняли в ургентном зале. Такое происходит крайне редко, обычно это экстренная ситуация, когда времени на перевозку просто нет. Произошло это позавчера в Первоуральске. Сразу после появления малыша маму с ребенком перевели в перинатальный центр, под присмотр профильных врачей. Мероприятие для возрастной категории 18+