Возрастное ограничение 18+
Более 660 деток пополнили количество жителей Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
За минувшие семь дней в Свердловской области случилось пополнение в количестве 665 малышей. Статистикой рождаемости традиционно поделился областной Минздрав через свой официальный ресурс «Здоровье уральцев».
Среди новорожденных перевес у будущих мужчин: из появившихся на свет в период с 13 по 19 июля 335 мальчиков и 330 девочек. Среди малюток — пять пар близнецов, которые сразу удвоили счастье своих семей.
Большинство родов — 442 случая — приняли в перинатальных центрах Екатеринбурга, где работают самые опытные врачи. Ещё 126 рожениц доверились специалистам межмуниципальных центров, которые тоже справились на отлично. Был и уникальный случай — одни роды приняли в ургентном зале. Такое происходит крайне редко, обычно это экстренная ситуация, когда времени на перевозку просто нет. Произошло это позавчера в Первоуральске. Сразу после появления малыша маму с ребенком перевели в перинатальный центр, под присмотр профильных врачей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Среди новорожденных перевес у будущих мужчин: из появившихся на свет в период с 13 по 19 июля 335 мальчиков и 330 девочек. Среди малюток — пять пар близнецов, которые сразу удвоили счастье своих семей.
Большинство родов — 442 случая — приняли в перинатальных центрах Екатеринбурга, где работают самые опытные врачи. Ещё 126 рожениц доверились специалистам межмуниципальных центров, которые тоже справились на отлично. Был и уникальный случай — одни роды приняли в ургентном зале. Такое происходит крайне редко, обычно это экстренная ситуация, когда времени на перевозку просто нет. Произошло это позавчера в Первоуральске. Сразу после появления малыша маму с ребенком перевели в перинатальный центр, под присмотр профильных врачей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Крыша в роддоме не выдержала после ливней в Каменске-Уральском, рожениц направят в Екатеринбург
19 июля 2026
19 июля 2026