Возрастное ограничение 18+
Свердловские хирурги провели семь трансплантаций за сутки
Фото: «Здоровье уральцев»
За сутки специалисты Свердловской областной клинической больницы №1 провели семь трансплантаций: четыре пересадки органов и три пересадки костного мозга.
Двоим пациентам с хронической почечной недостаточностью, один из которых почти 20 лет жил на диализе, сделали пересадку почки. Одному пациенту, находившему на терминальной стадии цирроза печени, пересадили печень. Ещё одному пациенту пересадили сердце. Кроме них, троим пациентам с лимфомами пересадили костный мозг, рассказали в министерства здравоохранения региона.
Там также отметили, что трансплантация органов часто носит экстренный характер, поскольку всё зависит от появления донорского органа, тогда как пересадка костного мозга проводится планово.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Двоим пациентам с хронической почечной недостаточностью, один из которых почти 20 лет жил на диализе, сделали пересадку почки. Одному пациенту, находившему на терминальной стадии цирроза печени, пересадили печень. Ещё одному пациенту пересадили сердце. Кроме них, троим пациентам с лимфомами пересадили костный мозг, рассказали в министерства здравоохранения региона.
«Все они получили второй шанс на долгую и активную жизнь. Сейчас пациенты восстанавливаются после операций под круглосуточным наблюдением врачей»,
– сообщили в ведомстве.
Там также отметили, что трансплантация органов часто носит экстренный характер, поскольку всё зависит от появления донорского органа, тогда как пересадка костного мозга проводится планово.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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