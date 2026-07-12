В Свердловской области ожидаются дожди, грозы и жара до 30°

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области в ближайшие дни сохранится переменчивая погода, сообщает Уралгидрометцентр.в регионе ожидаются дожди, местами сильные, а также грозы и туманы в ночные и утренние часы. На севере области прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь, на юге возможны более интенсивные осадки. При грозах скорость ветра может достигать 18 м/с днем. Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем 21-26°. В Екатеринбурге ожидаются дождь и гроза, порывы ветра до 15-18 м/с, ночью около 17°, днем до 25°.осадков станет меньше. В большинстве районов области будет преимущественно без дождей, однако ночью на юге местами возможны кратковременные осадки и грозы. Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем поднимется до 25-30°. В Екатеринбурге ночью возможны небольшой дождь и гроза, днем существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до 27°.в регионе сохранится переменная облачность. Ночью осадков преимущественно не будет, днем местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит 15-20°, днем 25-30°. В Екатеринбурге существенных осадков не ожидается, ночью будет около 17°, днем до 27°. Мероприятие для возрастной категории 18+