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Синоптики предупреждают о сильных ливнях и подъеме воды в Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Синоптики предупредили жителей Свердловской области о сильных дождях и возможном ухудшении паводковой обстановки. По данным Уралгидрометцентра, ночью 18 июля на севере региона, а днем 18 июля и в течение суток 19 июля на юге местами ожидаются очень сильные дожди и ливни.
Из-за обильных осадков продолжает подниматься уровень воды в реке Нице у Ирбита.15 июля он достиг 786 см, что на 46 см превышает отметку опасного гидрологического явления. По прогнозу специалистов, до 20 июля уровень воды останется выше опасной отметки, а в ближайшие дни ожидается пик паводка.
Также синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение гидрологической обстановки на реке Туре. В районе Туринска с 20 по 22 июля уровень воды может достичь 850 см. Это способно привести к затоплению поймы, придомовых территорий, жилых домов и отдельных участков дорог в Туринском муниципальном округе.
Напомним, из-за паводка в Ирбите объявили режим чрезвычайной ситуации. Мероприятие для возрастной категории 18+
Из-за обильных осадков продолжает подниматься уровень воды в реке Нице у Ирбита.15 июля он достиг 786 см, что на 46 см превышает отметку опасного гидрологического явления. По прогнозу специалистов, до 20 июля уровень воды останется выше опасной отметки, а в ближайшие дни ожидается пик паводка.
Также синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение гидрологической обстановки на реке Туре. В районе Туринска с 20 по 22 июля уровень воды может достичь 850 см. Это способно привести к затоплению поймы, придомовых территорий, жилых домов и отдельных участков дорог в Туринском муниципальном округе.
Напомним, из-за паводка в Ирбите объявили режим чрезвычайной ситуации. Мероприятие для возрастной категории 18+
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