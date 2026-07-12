В Екатеринбурге в ДТП с Porsche и Hyundai пострадали трое детей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадали четыре человека, включая троих детей. ДТП произошло 17 июля около 12.00 на улице Владимира Высоцкого, напротив дома № 50.По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Porsche, поворачивая налево, не уступил дорогу встречному автомобилю Hyundai под управлением 39-летнего мужчины. В результате машины столкнулись.Травмы получили пассажиры Hyundai, 39-летняя женщина, 13-летняя девочка, 10-летний мальчик и 3-летний ребенок. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.По факту ДТП проводится административное расследование по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (ответственность за нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью).Мероприятие для возрастной категории 18+