Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге в ДТП с Porsche и Hyundai пострадали трое детей
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадали четыре человека, включая троих детей. ДТП произошло 17 июля около 12.00 на улице Владимира Высоцкого, напротив дома № 50.
По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Porsche, поворачивая налево, не уступил дорогу встречному автомобилю Hyundai под управлением 39-летнего мужчины. В результате машины столкнулись.
Травмы получили пассажиры Hyundai, 39-летняя женщина, 13-летняя девочка, 10-летний мальчик и 3-летний ребенок. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.
По факту ДТП проводится административное расследование по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (ответственность за нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью).
Мероприятие для возрастной категории 18+
По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Porsche, поворачивая налево, не уступил дорогу встречному автомобилю Hyundai под управлением 39-летнего мужчины. В результате машины столкнулись.
Травмы получили пассажиры Hyundai, 39-летняя женщина, 13-летняя девочка, 10-летний мальчик и 3-летний ребенок. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.
По факту ДТП проводится административное расследование по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (ответственность за нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью).
Мероприятие для возрастной категории 18+
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