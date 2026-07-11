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«Просят не поднимать шум»: СК проверит обрушение потолка в детском саду Камышлова
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Следственный комитет России начал расследование после сообщений об обрушении потолка в детском саду № 2 Камышловского городского округа. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в Следственном комитете России, в социальных сетях появилась информация о происшествии в дошкольном учреждении. В публикациях утверждалось, что после обрушения не были приняты необходимые меры для обеспечения безопасности детей, а ситуацию пытались скрыть.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Алексею Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что направила запрос прокурору Свердловской области Борису Крылову с просьбой провести проверку обстоятельств произошедшего. Также Лантратова сообщила, что держит ситуацию на контроле совместно с уполномоченным по правам человека в регионе Татьяной Мерзляковой.
Поводом для разбирательства могла стать публикация 11 июля в сообществе «Подслушано Камышлов». В анонимной записи сообщалось об обрушении потолка в детском саду № 2 и утверждалось, что после происшествия детей не эвакуировали, а родителей просили помочь с ремонтом.
Как сообщили в Следственном комитете России, в социальных сетях появилась информация о происшествии в дошкольном учреждении. В публикациях утверждалось, что после обрушения не были приняты необходимые меры для обеспечения безопасности детей, а ситуацию пытались скрыть.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Алексею Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что направила запрос прокурору Свердловской области Борису Крылову с просьбой провести проверку обстоятельств произошедшего. Также Лантратова сообщила, что держит ситуацию на контроле совместно с уполномоченным по правам человека в регионе Татьяной Мерзляковой.
Поводом для разбирательства могла стать публикация 11 июля в сообществе «Подслушано Камышлов». В анонимной записи сообщалось об обрушении потолка в детском саду № 2 и утверждалось, что после происшествия детей не эвакуировали, а родителей просили помочь с ремонтом.
Самое тревожное, руководство пытается замять ситуацию: не эвакуировали детей, сами убирают обломки, просят не поднимать шум и помощь родителей в ремонте. Приемка 15.07 и нужно все устранить за счет родителей. А если самодельный ремонт выйдет тяп-ляп. Как можно рисковать безопасностью детей? Где наши депутаты? Где прокуратура и администрация?Мероприятие для возрастной категории 18+
— написано в сообщении
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