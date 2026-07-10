Возрастное ограничение 18+
На улице Машинистов в Екатеринбурге запретят остановку автомобилей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге во втором квартале текущего года на улице Машинистов появятся новые дорожные знаки. Изменения затронут как саму улицу, так и внутриквартальный проезд между домами № 1а на улице Машинистов и № 12а на улице Готвальда.
На этих участках установят знаки «Остановка запрещена» с дополнительными табличками «Работает эвакуатор».
Мэрия сообщает, что такие меры необходимы для повышения безопасности дорожного движения, а также для беспрепятственной уборки улично-дорожной сети. Мероприятие для возрастной категории 18+
На этих участках установят знаки «Остановка запрещена» с дополнительными табличками «Работает эвакуатор».
Мэрия сообщает, что такие меры необходимы для повышения безопасности дорожного движения, а также для беспрепятственной уборки улично-дорожной сети. Мероприятие для возрастной категории 18+
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