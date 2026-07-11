Возрастное ограничение 18+
«Альтернативные пути объезда отсутствуют»: в Североуральском районе ограничили движение из-за затопления
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Североуральском районе ограничили движение транспорта на 76-м километре региональной автодороги «Серов — Североуральск — Ивдель» из-за затопления проезжей части.
Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, проезд закрыт для всех видов транспорта в обоих направлениях. Ограничения ввели в связи с затоплением участка дороги.
Альтернативных маршрутов объезда этого участка сейчас нет. Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, проезд закрыт для всех видов транспорта в обоих направлениях. Ограничения ввели в связи с затоплением участка дороги.
Альтернативных маршрутов объезда этого участка сейчас нет. Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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