Возрастное ограничение 18+
Из Екатеринбурга появился еще один прямой рейс в Абхазию
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Из аэропорта Кольцово начали выполнять прямые рейсы в Сухум еще одной авиакомпании. Сегодня первый перелет по этому маршруту выполнила Nordwind Airlines на самолете Boeing-737. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Рейсы из Екатеринбурга в столицу Абхазии будут выполняться два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Обратные вылеты из Сухума запланированы на вторник и субботу. Полетная программа реализуется совместно с авиакомпанией «Икар».
Прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Сухумом уже выполняют «Уральские авиалинии». Перевозчик запустил рейсы с 1 июля, самолеты также отправляются по средам и воскресеньям. Мероприятие для возрастной категории 18+
Рейсы из Екатеринбурга в столицу Абхазии будут выполняться два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Обратные вылеты из Сухума запланированы на вторник и субботу. Полетная программа реализуется совместно с авиакомпанией «Икар».
Прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Сухумом уже выполняют «Уральские авиалинии». Перевозчик запустил рейсы с 1 июля, самолеты также отправляются по средам и воскресеньям. Мероприятие для возрастной категории 18+
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