Из Екатеринбурга появился еще один прямой рейс в Абхазию

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Из аэропорта Кольцово начали выполнять прямые рейсы в Сухум еще одной авиакомпании. Сегодня первый перелет по этому маршруту выполнила Nordwind Airlines на самолете Boeing-737. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.Рейсы из Екатеринбурга в столицу Абхазии будут выполняться два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Обратные вылеты из Сухума запланированы на вторник и субботу. Полетная программа реализуется совместно с авиакомпанией «Икар».Прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Сухумом уже выполняют «Уральские авиалинии». Перевозчик запустил рейсы с 1 июля, самолеты также отправляются по средам и воскресеньям. Мероприятие для возрастной категории 18+