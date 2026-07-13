Возрастное ограничение 18+
В посёлке Большой Исток 17-летний подросток на «ИЖе» попал в ДТП
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В минувшие выходные в поселке Большой Исток Сысертского района 17-летний подросток на мотоцикле «ИЖ» столкнулся с Nissan Sunny на перекрёстке.
По данным УГИБДД по Свердловской области, 44-летний водитель при повороте налево не уступил дорогу юному мотоциклисту.
Известно, что у юноши нет водительского удостоверения, в мотошколе он не обучался, а мотоцикл ему подарили родители.
Мать ребёнка привлекли к ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. Также решается вопрос о составлении протокола по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). На самого подростка также составили материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ из-за отсутствия водительских прав.
На водителя составили материал по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ за невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, имеющему преимущество в движении. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным УГИБДД по Свердловской области, 44-летний водитель при повороте налево не уступил дорогу юному мотоциклисту.
«В результате дорожного происшествия несовершеннолетний водитель мотоцикла получил перелом левой ноги и был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ДГКБ №9 города Екатеринбурга»,
– рассказали в управлении.
Известно, что у юноши нет водительского удостоверения, в мотошколе он не обучался, а мотоцикл ему подарили родители.
Мать ребёнка привлекли к ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. Также решается вопрос о составлении протокола по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). На самого подростка также составили материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ из-за отсутствия водительских прав.
На водителя составили материал по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ за невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, имеющему преимущество в движении. Мероприятие для возрастной категории 18+
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