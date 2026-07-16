4 дома освободились от воды, 41 затопило: паводковая ситуация в Свердловской области за сутки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Паводковая обстановка в Свердловской области развивается в соответствии с прогнозом, сообщили в МЧС России по Свердловской области. За последние сутки от воды освободились 4 жилых дома и 28 приусадебных участков.За сутки паводок затопил 41 жилой дом. Из них 38 находятся в Ирбитском муниципальном округе, еще 3 — в Невьянском муниципальном округе. Также под водой оказались 177 приусадебных участков. Наибольшее число подтоплений зафиксировано в Ирбитском муниципальном округе, Нижнем Тагиле и Невьянском муниципальном округе.По информации МЧС России по Свердловской области, всего в регионе подтоплены 476 жилых домов, 3 дачных дома и 2268 приусадебных участков. Кроме того, затоплены 9 низководных мостов и 2 участка автомобильных дорог.Из-за паводка ограничено автомобильное сообщение с 21 населенным пунктом. В зоне транспортной изоляции находятся 753 дома, в которых проживает 1691 человек. Мероприятие для возрастной категории 18+